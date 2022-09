Energia, decalogo Enea per ridurre consumi/ Quanto si può risparmiare su bollette

Con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale varato dal ministro Cingolani sono state diffuse regole e raccomandazioni per limitare l’impatto della crisi energetica aggravata dalla guerra in Ucraina. Ma in aiuto dei consumatori arriva il “Decalogo del Consumo Energetico” che è stato realizzato dal Dipartimento Unità Efficienza energetica dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) in occasione della Giornata Internazionale del Risparmio Energetico. In realtà, si tratta di 20 consigli per ridurre sprechi e costo bollette, ma 10 riguardano l’uso intelligente dell’energia, altrettanti invece un efficiente uso del riscaldamento.

Il primo punto del decalogo Enea raccomanda l’uso di lampadine a risparmio energetico con tecnologia Led, che sono anche più luminose e durature. Nel punto 2 si sottolinea l’importanza di avere una casa isolata dal punto di vista termico (cappotto termico interno o esterno), visto che con sistemi di coibentazione efficienti si possono ridurre le dispersioni del 50%. Nel punto 3 invece si sottolinea l’importanza dell’isolamento del tetto con un controsoffitto che fa risparmiare fino al 20% sull’energia. A tal proposito, al punto 4 consiglia di sostituire i serramenti, preferendo materiali coibentanti come PVC, legno a taglio termico, vetri doppi o tripli in base alle esigenze climatiche e camera d’aria con argon.

I CONSIGLI DI ENEA PER RIDURRE CONSUMI E BOLLETTE

Passiamo al punto 5: Enea per risparmiare sulle bollette consiglia di ridurre l’uso dell’acqua calda e di sospendere l’uso dell’acqua mentre ci si insapona, valutando di usare dispositivi per la gestione del flusso per risparmiare ulteriormente. Al 6 il capitolo elettrodomestici: Enea suggerisce di sostituirli con quelli più recenti di classe energetica superiore. Bisognerebbe secondo il punto 7 anche raggruppare gli apparecchi elettronici su ciabatte col pulsante per disconnetterli tutti assieme, visto che il punto 8 prevede di non lasciare inutilmente accese le luci di casa e di fare il massimo affidamento possibile alla luce del sole, staccando tutti gli apparecchi che non si usano. Il punto 9 si sofferma sui vantaggi degli impianti basati su energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico e geotermico), anche mini per non eccedere con le spese. Inoltre, si consiglia di mantenere una temperatura interna di 19° C e di rispettare il tempo di accensione giornaliero dei termosifoni (14 ore in montagna e al Nord, 8 al Sud). Al punto 13 Enea raccomanda di chiudere persiane e tapparelle e di usare tende pesanti per evitare dispersione di calore. Al 14 si raccomanda di non coprire i termosifoni e di inserire un pannello riflettente (come carta stagnola) tra dispositivo e parete per abbattere la dispersione di calore verso l’esterno, ma anche di aprire le finestre solo per il cambio di aria. Il punto 15 riguarda l’attestato di prestazione energetica per pianificare gli interventi più utili.

Proseguiamo con i consigli dell’Enea per risparmiare energia e quindi soldi sulle bollette. Al punto 16 si affronta il tema dell’installazione di una centralina per regolare la temperatura del proprio impianto. Quello 17 riguarda l’installazione di valvole termostatiche per regolare il flusso di acqua calda nei termosifoni e mantenere la temperatura stabile in tutta la casa, evitando così picchi in alcune stanze. Il punto 18 consiglia un sistema di contabilizzazione del calore, cioè sensori e valvole che “certificano” il riscaldamento reale. Non può mancare la manutenzione stagionale dei termosifoni per garantire efficienza ed evitare sprechi. Infine, Enea raccomanda di sbrinare regolarmente frigoriferi e congelatori, oltre che installarli in modo corretto; non vicini a fonti di calore e in stanze calde.

I CONTI SUL RISPARMIO: FINO A 607,38 EURO ALL’ANNO

Enea ha conteggiato anche i possibili risparmi annui a famiglia. Con le misure amministrative (riduzione un grado, uno ora al giorno e 15 giorni di accensione) ammonta a 178,63 euro. Con i comportamenti volontari fino a 428,75 euro (quindi il risparmio totale sarebbe di 607,38 euro).

– doccia: riduzione da 7 a 5 minuti e di 3 gradi della temperatura 252,23 euro

– abbassare il fuoco dopo l’ebollizione 12,46

– ridurre lavaggi della lavatrice da uno al giorno a uno ogni 2 giorni 52,29

– ridurre lavaggi lavastoviglie da 2 a 1 al giorno 74,69

– staccare spina della lavatrice non in funzione 1,58

– spegnere il frigorifero durante le vacanze 3,42

– impostare il frigorifero a modalità basso consumo per 15 giorni durante le vacanze 2,05

– non lasciare Tv, decoder e dvd in stand by 4,53

– ridurre il tempo di accensione del forno 13,78

– ridurre l’accensione delle lampadine del 13% (un ora al giorno per ogni singola lampadina 11,72

CLICCA QUI PER SCARICARE IL DECALOGO DEL RISPARMIO ENERGETICO IN PDF











