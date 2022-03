ENERGIA/ La multiutility ‘uBroker’ dal Piemonte al Financial Times

Nella lista delle 1000 aziende europee a maggior tasso di crescita stilata annualmente dal ‘Financial Times’ c’è anche ‘ZERO’, il brand italiano nato a Collegno che dal 2015 azzera le bollette di luce e gas, Canone Rai e accise incluse.

La classifica, fra i primi indicatori economici UE, rileva imprese operanti in differenti settori che nel biennio pandemico hanno moltiplicato risultati, performances e investimenti.

Il rinomato quotidiano internazionale ha analizzato oltre 20 milioni di aziende in tutta Europa selezionandone solo lo 0,005%, il vero fiore all’occhiello dell’economia del Vecchio Continente. ‘uBroker Srl’, titolare del progetto ZERO, è tra i players italiani menzionati.

L’impegno al risparmio in controtendenza rispetto ai gestori energetici tradizionali ha infatti portato la multiutility company a impiegare ogni giorno, in soli 7 anni, oltre 50 dipendenti diretti, più di 1.000 fra consulenti e rete vendita, generando un volume d’affari di oltre 100 milioni di euro di fatturato aggregato distribuito su circa 160mila clienti sparsi in tutta Italia.

“Dopo la menzione delle imprese ‘Leader della Crescita 2022’ di Statista-Il Sole 24 Ore questo ennesimo riconoscimento ci rende fieri dei risultati sin qui ottenuti. La considerazione del ‘Financial Times’ che ci ha scelti fra 20 milioni di imprese europee analizzate ci riempie di orgoglio proiettandoci in una nuova dimensione oltre i confini nazionali”, chiosa entusiasta Cristiano Bilucaglia, Ceo e Chairman dell’impresa fondata con l’emiliano Fabio Spallanzani, autori di importanti azioni di mecenatismo sociale e culturale anche oltreconfine.

“In un momento storico difficile e di transizione energetica come questo, erogare oltre 20 milioni di sconti in fattura per luce e gas ai nostri clienti ci ha portato all’attenzione della cronaca, ma buona parte di questi risultati è possibile proprio grazie ai nostri clienti soddisfatti che oggi più che mai vogliamo ringraziare ”, dichiara soddisfatto il Presidente di ‘uBroker’, anche generoso mecenate.

A Pianezza ha realizzato insieme al Comune anche il circuito di ‘Pump Track’ di Via Musinè 26, tra i primi in Piemonte per estensione e innovazione, e sponsorizzato riusciti eventi culturali come lo ’Zero Festival Beer’ e i concerti sold-out sul sagrato del Santuario di San Pancrazio con star internazionali come Ginger Brew e Flavio Boltro.

Inclusa la donazione del prezioso monumento alla memoria del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa all’ingresso del Parco della Certosa a Collegno, il candelabro per i 150 anni della Basilica di Maria Ausiliatrice voluta da Don Bosco, il supporto ai minori terzomondisti di ‘BeChildren Onlus’ e alla torinese ‘Mensa dei Poveri’ del sacerdote cottolenghino Don Adriano Gennari, la creazione della biblioteca giuridica per laureandi in Giurisprudenza al Monastero di Casanova a Carmagnola (con testimonial i cantanti Gatto Panceri e l’ex voce dei Matia Bazar Silvia Mezzanotte).

E un tour estivo in baratto fra imprese con il bluesman Andrea Mingardi “per donare un sorriso alle popolazioni colpite dal sisma del 2012. Crediamo da sempre nel principio della redistribuzione sociale della ricchezza, mai come in questo momento storico determinante per la rinascita del Paese e il mantenimento degli equilibri del mondo”, chiosa Cristiano Bilucaglia, uomo generoso e imprenditore altrettanto illuminato, considerato dagli economisti italiani tra i padri nobili ‘sharing economy’ per aver ideato nel 2008 l’EuroCredito, storicamente la prima moneta complementare italiana con cui è stato possibile salvare oltre 3mila piccole e medie imprese dalla crisi di quegli anni preservando lavoro, occupazione, benessere e restituendo futuro e solide prospettive.

