Eni Sustainable Mobility/ Car sharing Enjoy ora è anche elettrico a Roma: 100 vetture

Il car sharing di Eni Sustainable Mobility da oggi diventerà anche elettrico con l’introduzione di 100 city car a zero emissioni su strada che saranno caratterizzate da un inconfondibile colore verde lime. La flotta di Enjoy nella Capitale, composta da 800 mezzi tra auto e cargo, si arricchisce dunque anche di mezzi green, il cui numero verrà raddoppiato nei prossimi mesi. I nuovi veicoli sono XEV YOYO, con velocità massima di 80 km/h e autonomia fino a 150 km: dotate di tetto panoramico, piccole e agili in modo da adattarsi a ogni spostamento.

Il progetto consente agli automobilisti di avviare e terminare i noleggi in qualsiasi luogo all’interno delle aree di copertura del servizio dedicate, senza punti predefiniti di prelievo o riconsegna. È sufficiente prenotarli tramite l’app disponibile negli store Android, iOS e Huawei. Inoltre, non sarà necessario preoccuparsi dell’autonomia delle vetture. Del rifornimento dei veicoli elettrici si occupa infatti Enjoy, che permette così ai clienti di muoversi in totale libertà. Questi ultimi troveranno ognuna delle nuove city car con una ricarica della batteria superiore al 30% in qualsiasi momento.

Eni Sustainable Mobility: il servizio diviene anche elettrico a Roma

“Il car sharing Enjoy è presente a Roma da nove anni, durante i quali si è consolidato come un servizio, complementare al trasporto pubblico locale, utile a favorire la facilità di spostamento dei cittadini, e in grado di contribuire a rendere più sostenibile la mobilità urbana”, ha dichiarato Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility.

Da oggi sarà anche green. “Eni Sustainable Mobility contribuisce al percorso verso l’obiettivo Net Zero al 2050 fissato da Eni: il car sharing, ora anche elettrico, fa parte delle tante soluzioni già disponibili per contribuire alla decarbonizzazione i trasporti, come lo sviluppo dei biocarburanti HVO, del biometano, dell’elettrico e dell’idrogeno.”, ha aggiunto l’esponente del gruppo. Enjoy è presente con il medesimo servizio anche nelle città di Milano, Torino, Bologna e Firenze e conta nel Paese oltre 1,5 milioni di clienti e 30 milioni di noleggi effettuati dal 2013 ad oggi.

Eni Sustainable Mobility: come funziona

Per coloro che ancora non abbiano usufruito del car sharing di Eni Sustainable Mobility, ci sono numerosi vantaggi da scoprire. Ad esempio, a Roma i mezzi Enjoy dispongono di parcheggio gratuito sulle strisce blu e accesso alle ZTL. Il servizio consente anche l’utilizzo gratuito degli Enjoy Parking che si trovano presso alcune stazioni di servizio Eni nell’area di copertura e l’accesso a parcheggi dedicati a pagamento, ad esempio presso la stazione di Roma Termini.

Per le city car elettriche, come per le altre auto della flotta, la tariffa è di 0,29€/min con un costo fisso pari a 1,00€ per lo sblocco del veicolo ad inizio noleggio. Per le auto rosse Enjoy Fiat 500 sono disponibili anche tariffe forfettarie che includono sempre il carburante e l’assicurazione dei veicoli, così come per i veicoli Enjoy Cargo. Tutte le tariffe di noleggio sono disponibili online.

