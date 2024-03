Ennio Morricone, com’è morto?/ La caduta in casa e il ricovero dopo la rottura del femore

Com’è morto Ennio Morricone: l’immensa carriera del compositore

Compositore, musicista, direttore d’orchestra: sono solo alcune delle peculiarità artistiche che hanno reso Ennio Morricone un’icona mondiale. Le sue sinfonie e creazioni hanno fatto e fanno ancora oggi scuola; un estro artistico prestato abilmente al mondo della musica e spesso e volentieri veicolato attraverso alcune delle pellicole cinematografiche più iconiche del settore. Ogni creazione del grande schermo, impreziosita dalle sue composizioni, ha sempre acquisito un valore aggiunto indubbio e dal grande spessore emotivo. nel suo campo da tutti è stato riconosciuto come un autentico rivoluzionario. basti pensare che se un tempo la musica era considerata come un “mezzo di “accompagnamento di un film, ad esempio, con Ennio Morricone la musica vive di vita propria, ha una sua consistenza a prescindere. La sua morte ha lasciato un vuoto nei cuori dei tanti che lo hanno amato, a partire dai suoi cari, ma ha lasciato anche una grande eredità nel campo della musica e del cinema che lo rende eterno. Il cordoglio per la sua morte ha unito tutti i più grandi esponenti della cultura internazionale tra musica, cinema e non solo, in virtù di un lavoro che negli anni lo ha portato a conquistare le vette più alte, compreso l’Oscar.

La scomparsa di Ennio Morricone per la famiglia arriva dopo un’altra grande perdita, quella della sua amata moglie, Maria Travia, avvenuta solo pochi mesi prima: Per la moglie, Morricone in prima persona aveva scritto un toccante e dolce necrologio: “Mai invadente, sempre con delicata discrezione”. I funerali del musicista vennero realizzati in forma privata, anche per le restrizioni vigenti all’epoca a causa della pandemia da Covid.

Ennio Morricone si è spento il 6 luglio del 2020; aveva 91 anni ed era già ricoverato da alcuni giorni a causa di una brutta caduta avvenuta in casa e che aveva avuto come prima conseguenza la rottura del femore. Il suo fisico provato e l’età avanzata si sono arresi alle conseguenze dell’incidente che purtroppo lo hanno portato a spegnersi.











