Enock Barwuah contro Tommaso Zorzi?/ “Gente falsa, attori viventi. Oppini invece…”

Pare che Enock Barwuah non abbia cambiato idea su Tommaso Zorzi dalla loro avventura al Grande Fratello Vip. Le frecciatina lanciata nelle ultime ore dal fratello di Mario Balotelli sembra infatti essere indirizzata proprio al vincitore della sua edizione che, solo pochi giorni fa, in un’intervista al settimanale Chi, tornava a parlare del rapporto con i suoi ex coinquilini.

In particolare, Zorzi si è prima espresso sull’edizione di quest’anno, rivelando: “Cosa penso del GF Vip 6? I miei preferiti sono il conduttore Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Tra i concorrenti apprezzo molto il modo in cui ama la vita Manuel Bortuzzo. Avrei voluto condividere con lui quest’esperienza.” Poi sui suoi ex coinquilini: “Della mia edizione non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio.”

Enock Barwuah, la frecciatina social e le parole su Francesco Oppini

Una risposta che pare abbia colpito Enock Barwuah, tanto da lanciare una stoccata che sembra indirizzata proprio a Tommaso Zorzi. Su Twitter infatti scrive: “La verità fa male. Non è colpa mia se decidete di sostenere gente che la realtà dei fatti di voi se ne fottono. O forse no vi usano per crescere. Come ho sempre detto ho un problema non so fingere. Molti di loro fingono e mi fa schifo. Ne salvo pochi.” I dubbi sul destinatario del suo post scompaiono poco dopo, quando lo stesso Enock aggiunge: “Poi Oppini è uno delle persone che io ritengo vero lo è stato nella casa e pure fuori..” Come replicherà Tommaso?

