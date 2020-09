Enock Barwuah “Devo uscire me lo ha chiesto Mario Balotelli”/ Lo scherzo a Dayane Mello (Grande Fratello Vip)

Enock Barwuah aveva già avvisato tutti i fan del Grande Fratello Vip 2020: nella Casa avrebbe fatto tanti scherzi. Il primo è stato realizzato poche ore dopo dal debutto del reality e a farne le spese è stata Dayane Mello. Quest’ultima ha confessato al calciatore di nutrire ancora dei sentimenti per il fratello Mario Balotelli e così Enoch ne ha approfittato per metterla al centro di una gag. D’accordo con Pierpaolo Pretelli, Enock ha finto preoccupazione e di aver appena parlato con Mario, che gli avrebbe detto di uscire perchè non felice di alcuni suoi comportamenti. “Mi hanno detto di fare subito la valigia”, ha aggiunto, assicurandosi che Dayane ascoltasse tutto. La modella infatti è intervenuta, molto preoccupata per il timore di essere responsabile dell’addio di Enock. “Non ho parole, non ci credo”, si è limitata a dire, mentre Adua Del Vesco ha provato a convincerlo ad agire di testa sua. Il calciatore poi è riuscito a far capire a Pretelli e Andrea Zelletta le sue intenzioni, assicurandosi che le due ragazze non si accorgessero di nulla. Poi ha chiesto che gli venisse aperta la Porta Rossa, rivelando lo scherzo subito dopo. “Ma ti sembrano scherzi da fare”, ha detto Dayane, rincorrendolo, “mi sono agitata tantissimo, pensavo di averti rovinato il gioco“. La modella tra l’altro si era già fatta un film particolare nella mente e già pensava che non sarebbe riuscita a rimanere nel gioco, sapendo Barwuah all’esterno per colpa sua.

Enock Barwuah rivela “Mario è molto timido, per nascondere questa timidezza fa un po’ il duro”

Enock Barwuah ha già parlato della sua famiglia e del proprio passato al Grande Fratello Vip 2020. Poche ore dopo il primo giorno nella Casa, il calciatore ha deciso di fare alcune confidenze a Dayane Mello. Il discorso ovviamente è ricaduto su Mario Balotelli, fratello di sangue di Enock ed ex fidanzato della modella. “Siete molto diversi voi due e tu non sei padre”, ha sottolineato lei. “Ma sai, Mario è molto timido, per nascondere questa timidezza fa un po’ il duro”, ha confessato invece Enock, “è proprio terra terra, ma fa parte della nostra famiglia e di chi viene dal basso“. Ai suoi occhi, il Balo infatti è molto umile nonostante il successo e la fama ottenuti grazie al suo ruolo nel mondo del calcio. All’esterno del programma è invece Lucas Peracchi a dire la sua su Barwuah, intervenendo su RTL 102.5: “Sono sicuro che possa vincere lui”, ha sottolineato, “prima di farlo esplodere deve succedere qualcosa di veramente grave. Molto difficile farlo arrabbiare ed è questo il suo punto di forza”. In base al suo racconto, il calciatore avrebbe manifestato una certa preoccupazione prima di entrare nella Casa e Lucas gli ha suggerito di rimanere tranquillo. “Non perderà la testa per nessuna donna della Casa“, ha aggiunto, “è fidanzato, fedele. Conosco bene lei [Giorgia, ndr], che è amica di Mercedesz [Henger, nda] e si amano tanto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA