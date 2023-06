Enock Barwuah e Giorgia Migliorati Novello si sono sposati/ Balotelli testimone, Oppini e Zelletta ospiti

Matrimonio Enock Barwuah e Giorgia Migliorati Novello si sono sposati: tutti i dettagli

Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, ha sposato la fidanzata storica Giorgia Migliorati. Enock che il pubblico ha conosciuto per la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip conoscendo anche la stessa Giorgia, protagonista di alcune sorprese, ha coronato il suo sogno d’amore a distanza di tre anni dall’inizio della loro storia. Giorgia, titolare di un salone di bellezza e di un brand di cosmetici, fa coppia fissa con il fratello di Balotelli dal 2020. La coppia ha scelto di sposarsi con una cerimonia religiosa davanti a parenti e amici.

Il testimone dello sposo è stato proprio il fratello Mario Balotelli mentre tra gli invitati c’erano Francesco Oppini e Andrea Zelletta. Entrambi accompagnati dalle rispettive fidanzate, i due ex vipponi hanno partecipato al grande giorno dell’amico con cui l’amicizia è nata proprio nella casa del Grande Fratello Vip.

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati: i primi commenti dopo il matrimonio

A regalare ai fan qualche immagine degli sposi sono stati gli invitati. Andrea Zelletta, in particolare, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha condiviso il video dell’uscita dalla chiesa. Abito bianco per lei e abito scuto per lui. Entrambi sorridenti e felicissimi hanno poi festeggiato in una grande villa con tutti gli invitati. Francesco Oppini, invece, ha immortalato il momento del taglio della torta scrivendo “buona vita ragazzi”.

Anche Enock, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto del matrimonio scrivendo “E’ fatta”. La sposa Giorgia Migliorati, invece, ha regalato ai follwers la foto della prima cena da marito e moglie. Dopo la proposta di matrimonio arrivata a gennaio 2022, il fatidico sì è stato pronunciato.

