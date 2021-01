Enock e Myriam Catania figuraccia in diretta/ Signorini li sgrida: “le ‘sole’ del GF”

Durante la 34esima puntata del Grande Fratello Vip Dayane Mello è stata confermata prima finalista, mentre Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli sono stati scelti dai concorrenti come candidati al secondo posto in finale. Sarà poi il pubblico con il televoto a scegliere un vincitore tra i due. Alfonso Signorini ha quindi chiesto agli ex concorrenti presenti in studio chi vorrebbero vedere in finale tra l’ex tronista e l’ex velino. Giacomo Urtis, Sonia Loenzini, Fulvio Abbate e Matilde Brandi hanno espresso la loro preferenza per Andrea Zelletta. Mentre Guenda Goria, Mario Ermito, Cecilia Capriotti, Massimiliano Morra e la contessa De Black hanno fatto il nome di Pierpaolo Pretelli. Mentre i vip esprimevano la loro preferenza, Myriam Catania ha chiesto sotto voce: “Che ha chiesto?”, dimostrando di non essere attenta.

Enock e Myriam Catania figuraccia in diretta

Quando è arrivato il turno di Enock, il fratello di Mario Balotelli, ha detto: “Per me è dura… non lo so”, lasciando intendere di non aver ben capito la domanda del conduttore. Alfonso Signorini non ha perso l’occasione per prenderlo un po’ in giro: “Enock è l’uomo che prende le decisioni, non si smentisce mai”. Infine, il conduttore ha interpellato Myriam Catania che ha fatto il nome di “Tommaso”, escluso dalla nomination, suscitando qualche risata in studio. “Non abbiamo sentito, stavamo parlando lo ammetto…”, ha confessato l’attrice. Signorini ha voluto “punire” la distrazione dei due ex concorrenti: “Enock e Myriam vi voglio vicino a me come le due “sole” del Grande Fratello… questi due hanno capito tutto di questo gioco”, ha detto mentre lo raggiungevano al centro dello studio.



