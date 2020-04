Enrica Bonaccorti “Antonella Elia? Aggressiva e violenta”/ Lo sfogo in diretta

Pubblicità

L’ospitata di Enrica Bonaccorti nella nuova puntata di Pomeriggio 5 è stata l’occasione per replicare una volta per tutte alle accuse di Antonella Elia. Barbara D’Urso mostra alla Bonaccorti in collegamento le ultime dichiarazioni della showgirl, ex gieffina. Preso atto delle dichiarazioni, Enrica parte con i complimenti: “Lei è una soubrette. Tra l’altro, lei è fantastica ed è più brava di molte altre soubrette.” Tuttavia continua: “Però non si venga ad accusarmi di volerle male, anche perchè il giudizio che io ho dato su di lei era quello sulla Casa, i comportamenti che lei ha avuto in Casa (al Grande Fratello Vip, ndr).” E infatti specifica: “Ragazzi si è comportata veramente male, in modo ineducato, aggressivo, addirittura violento. Questo è inequivocabile.” ammette ancora.

Enrica Bonaccorti risponde ad Antonella Elia: “Quando non sono d’accordo con te, tu…”

Enrica Bonaccorti ammette che le critiche fatte ad Antonella Elia sono dovute solo a questi comportamenti e non sono certo degli insulti ma pensieri costruttivi sulla sua persona. “Per il resto io sono lì che ho una voglia pazzesca di abbracciarla, anche perché mi hai sempre fatto tenerezza, cosa che è proprio nella tua natura.” ammette. Poi però torna a sottolineare che “Però appena non sono d’accordo con te su qualcosa esplodi e mi dici delle cose terribili!” E conclude ricordandole che “A parte questo io ti auguro ogni bene, se tu lo capissi! I fan purtroppo ogni critica la vedono come un’offesa, invece le mie sono critiche costruttive.” La Bonaccorti chiude il suo intervento a Pomeriggio 5, ribadendo la stima per il suo talento “Se fossi un impresario metterei in piedi uno spettacolo solo per te!”



