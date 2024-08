Chi sono le ex fidanzate di Renato Zero: i rapporti con Lucy Morante ed Enrica Bonaccorti

La vita sentimentale di Renato Zero è stata segnata da due grandi amori: Lucy Morante ed Enrica Bonaccorti. La prima è la sorella di Massimo Morante, chitarrista dei Goblin, conosciuta nei primi anni ’70 quando muoveva i primi passi nel mondo della musica. Tra Renato e Lucy Morante è stato un grande amore; un sentimento importante che li ha portati a condividere anche la sfera lavorativa visto che la Morante è stata la sua manager per diversi anni. Nonostante il grande amore ad un certo punto l’idillio tra i due è finito, ma Renato conserva ancora oggi un ricordo bellissimo di Lucy Morante al punto da averle dedicato anche un brano dal titolo “Segreto Amore”.

Dopo la fine della storia d’amore con Lucy Morante, Renato Zero si è legato ad Enrica Bonaccorti, conduttrice ed autrice televisiva quando erano entrambi ventenni. Un amore giovanile, ma ricco di passione e sentimento come ha raccontato proprio la Bonaccorti in una vecchia intervista: “ricordo la nostra passione per lo spettacolo, l’ingenuità dei nostri vent’anni, i baci rubati nei portoni. Ho riconosciuto a il suo talento da subito”.

Si chiama Roberto Anselmi Fiacchini il figlio adottivo di Renato Zero, il popolare cantautore romano che nel 2003 ha deciso di adottarlo. Dopo l’incontro tra Renato Zero e Roberto Anselmi Fiacchini, il cantautore romano decide di aiutare il giovane orfano offrendogli un lavoro come sua guardia del corpo. Anno dopo anno il legame tra i due si fa sempre più stretto e speciale così ad un certo punto della sua vita il re della canzone italiana ha deciso di iniziare le pratiche per l’adozione rendendo così Roberto suo figlio. “Sono sempre stato portato a prediligere le persone sfortunate. Roberto aveva perso i genitori e ho sentito che era giusto potergli dare un supporto morale, poi diventato anche istituzionale” – ha confessato Zero dalle pagine di Grazia. Oggi Roberto l’ha reso anche nonno di due splendide nipotine, di cui il celebre cantante è innamorato.