Una vita tribolata, ma anche ricca di grandi emozioni e amore. Enrica Bonaccorti potrebbe raccontarne di ogni, ma tendenzialmente preferisce guardare al futuro. Il passato però non può proprio dimenticarlo, specialmente quello amoroso, grazie alla lunga relazione con Giacomo Paladino che ha segnato la sua vita. Quando il compagno è venuto a mancare nel 2022, la luce si è spenta anche per lei, che con Giacomo aveva condiviso più di vent’anni della sua esistenza. “È stata la persona più dolce, gentile ed elegante che io abbia mai incontrato nella vita”, ha raccontato Enrica Bonaccorti in una bella intervista a Verissimo.

“Questa persona mi ha viziata per ventiquattro anni. Se ci fosse adesso mi avrebbe accudito in un modo meraviglioso. Sento tanto la sua mancanza, ma lo avverto vicino”, ha assicurato la showgirl. Enrica Bonaccorti, recentemente, ha dovuto fare i conti con un insidioso incidente che le ha causato al rottura della spalla, oltre alla malattia che l’ha costretta ad un’operazione d’urgenza per un intervento a cuore aperto.

“Altri due mesi e sarei morta”, aveva raccontato Enrica Bonaccorti in un lungo post pubblicato su Facebook, dopo essersi assentata dai social all’improvviso, per via dell’operazione. A starle vicino in quel periodo difficile, ovviamente, la figlia Verdiana, avuta dall’ex marito Daniele Pettinari, scomparso nel 2021 all’età di settantotto anni. Il marito e padre, però, le abbandonò molto tempo prima, lasciando un vuoto non da poco nelle loro vite.

“Mia figlia mi ha detto più volte che non ha mai sentito la mancanza del padre e non ha mai voluto cercare un dialogo con lui”, ha precisato l’attrice savonese a proposito del rapporto con il suo ex marito e del carattere forte di sua figlia Verdiana.