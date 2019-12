Enrica Bonaccorti, scambio di dediche con Renato Zero/ “Ieri fieri di appartenerci..”

Guardando il profilo Instagram di Enrica Bonaccorti non possiamo che fare un balzo indietro, alla televisione di altri tempi e anche al cospetto di artisti che avevano qualcosa da dire e che non era frutto di talent e reality show. Forse quella tv e quel tipo di arte non c’è più ma sicuramente nei ricordi di Enrica Bonaccorti continua a vivere così come vive ancora l’affetto e il legame che da una vita ormai la lega a Renato Zero. Proprio in queste ore la conduttrice ha pensato bene di postare una foto in cui i due appaiono stretti stretti su Instagram citando una delle grandi canzoni del genio romano, Ecco noi. In particolare, Enrica Bonaccorti ha pensato bene di rispondere alla dedica del cantautore che, qualche ora prima, aveva postato la stessa foto, scrivendo: “Ieri Fieri di appartenerci, noi Ieri, Misteri “ Sweet surprise da @renat0zero ❤️ Sì Renato.. fieri ieri.. e sempre fieri dei nostri ieri“.

ENRICA BONACCORTI E RENATO ZERO, SCAMBIO DI DEDICHE SOCIAL

Cosa sta succedendo? A quanto pare i due sono stati travolti dai ricordi di quella storia d’amore che, in realtà, non è mai finita e che nel corso degli anni si è trasformata in qualcosa di diverso, un affetto sincero e un legame indissolubile. La stessa Enrica Bonaccorti, parlando di Renato Zero, ha raccontato: Brividi ne abbiamo provato tanti e anche oggi c’è elettricità fra noi due. Mi sento legata a lui oltre il tempo, l’assenza, il genere. Avremmo potuto sposarci tranquillamente. Gli voglio un bene profondo, quello che va oltre i difetti, i miei e suoi”. Sicuramente i fan hanno apprezzato questo salto nei ricordi e questo scambio di dediche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA