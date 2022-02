Enrica, la moglie di Beppe Vessicchio/ “L’ho conquistata con la musica”

Beppe Vessicchio rappresenta una vera e propria istituzione per la musica italiana, al punto tale che sembra quasi impossibile pensare a una manifestazione importante come il Festival di Sanremo senza la sua presenza. Anzi, quando si avvicina la kermesse canora sono tanti gli appassionati interessati a conoscere quali siano i cantanti che hanno deciso di affidarsi a lui in una vetrina così importante. E in questa nuova edizione, la terza consecutiva condotta da Amadeus, lui sarà regolarmente presente.

BEPPE VESSICCHIO PRESENTE A SANREMO 2022/ Torna dopo il covid, è ovazione!

Nonostante sia uno tra i direttori d’orchestra più popolari, in merito alla sua vita privata si sa davvero pochissimo. Al suo fianco ormai da più di 40 anni c’è Enrica, che rappresenta per lui un supporto fondamentale non solo nella gestione della famiglia. A lei è stato infatti affidato un compito molto particolare: occuparsi della barba del marito. “Me la cura mia moglie Enrica, stiamo insieme da 40 anni e non mi ha mai visto senza – ha detto lui in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. Fiorello mi propose di tagliarla in diretta per beneficenza, ma dissi di no. Per me sarebbe stato un trauma. La taglierei solo per qualcosa di importante per la comunità”.

Beppe Vessicchio e l’amore per la moglie Enrica: un legame indissolubile

Vessicchio ed Enrica stanno insieme dal 1977, ma si sono sposati solo nel 1989. Dalla loro unione è nata una figlia, Alessia, che lo ha reso nonno di Teresa. Il direttore d’orchestra è in realtà anche bisnonno di due nipoti, Alice e Caterina.

Ospite di ‘Verissimo, Beppe aveva raccontato a Silvia Toffanin alcuni dettagli in merito alla nascita dell’amore con la donna della sua vita: “Ho conquistato mia moglie Enrica con la musica. La nostra canzone ai tempi fu ‘You Got the Friend’ di James Taylor, scritta da Carole King”. Lui è legatissimo alla sua famiglia tutta al femminile, ma anche su questo ha ironizzato: “Gli unici uomini siamo io e il gatto, che fa il compleanno il mio stesso giorno”.

