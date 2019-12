Enrica Musto, vincitrice Tu si Que Vales 2019/ “Sono arrivata al cuore delle persone”

Enrica Musto, la vincitrice di Tu si Que Vales 2019, è pronta al grande debutto nella discografia italiana. Per la giovanissima cantante di Avellino è arrivato il momento di lanciarsi nella sua avventura dopo il grande successo conquistato nel talent show di Canale 5. I primissimi impegni di Enrica sono: un tour con Katia Ricciarelli fino ad un possibile futuro musicale in ambito pop, anche se al momento i numeri non sono dalla sua parte. Nei prossimi giorni la giovanissima vincitrice registrerà il video della sua prima canzone come annunciato ai fan sulla sua nuovissima pagina Instagram. “Aperti i casting per il nuovo video, presto fuori su Youtube, ragazze dai 16 ai 40 anni, mandate foto in privato, grazie sempre di cuore” ha scritto la 21enne di Avellino che sta cercando comparse per il suo primo videoclip ufficiale.

Enrica Musto e l’amicizia con Alberto Urso

La giovanissima Enrica Musto può vantare un’amicizia con un volto noto di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Alberto Urso, il vincitore dell’ultima edizione del talent show di Canale 5, a cui la vincitrice di Tu si Que Vales ha scritto un messaggio poco dopo lo scorso anno. “Sono super felice per te. Buon inizio, campione” scriveva Enrica poco dopo la vittoria di Alberto Urso ad Amici condividendo una tenerissima foto che li ritraeva insieme abbracciati. A distanza di pochi mesi dalla vittoria dell’amico, è arrivato anche per Enrica il momento di godersi la prima grande vittoria in un programma televisivo e cominciare così la sua carriera nel mondo della musica.

Enrica Musto a Tu si Que Vales: “ho tanti sogni nel cassetto”

A distanza di una settimana dalla vittoria a Tu Si Que Vales, Enrica Musto ha rilasciato anche la sua prima intervista ufficiale alle telecamere di WittyTv raccontando le prime emozioni. Parlando proprio della vittoria ha detto: “io ci ho sperato tanto e mi fa piacere di essere arrivata al cuore delle persone” – precisando – “ci credevo ma neanche così tanto”. Poi la giovanissima 21 enne di Avellino ha anche sottolineato qual è secondo lei il compito di un’artista: “deve saper trasmettere delle emozioni, sono il nostro messaggio il nostro veicolo, credo che con la mia esibizione sono riuscita a trasmettere qualcosa, credo di essermi comportata da artista”. A pochi giorni dalla vittoria, Enrica ha parlato anche di dei sogni del cassetto dichiarando: “ne ho tanti, si cerca di realizzarne quanti più possibile, uno l’ho realizzato stasera, quello di aver coinvolto quante più persone possibile nella mia esibizione”.



