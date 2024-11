Pagelle Tu si que vales 2024, finale al cardiopalma tra brividi e gag

Matteo Fraziano (10)si aggiudica Tu si que vales 2024 in un ultimo atto ricco di emozioni e colpi do scena. La finale di Tu si que vales 2024 si è aperta con alcune simpatiche ospitate in studio, da Christian De Sica a Ilary Blasi, con Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto che hanno regalato momenti di gran divertimento grazie alle loro imitazioni (8), come nella migliore delle tradizioni. Tra i primi finalisti di Tu si que vales 2024 abbiamo trovato in scena Manuel, una voce commovente (7) che ha strappato l’applauso del pubblico. Applausi a scena aperta per Matteo Fraziano, con Gerry Scotti che non ha fatto niente per nascondere la stima nei suoi confronti e per questo ha detto di sperare in un posto sul podio: ci prende alla grande e vede con largo anticipo il trionfo della semplicità e dell’arte. 9 ad Alessio Sakara, assente giustificato visto che dopo cinque anni è tornato sul ring e ha debuttato in Mma vincendo e regalando un trionfo storico all’Italia, bravissimo.

Genevieve con la sua voce sublime ha trasportato tutti in un’altra dimensione, 8 in pagella e gli applausi di Sabrina Ferilli, che sembra nutrire un debole per la cantante capace di stregare tutti nel programma. 10 alla dedica del ballerino della scuderia Scotti, Domenico De Martino, che ha voluto fare gli auguri in diretta al padre di 83 anni e Gerry Scotti ha lanciato la proposta tra l’emozione generale: “Se vincerà accompagnerà suo padre a Parigi che non ha mai avuto la possibilità di andarci”. Devastante il numero degli Hakuna Matata, che vale 9 in pagella, così come il travolgente siparietto comico di Vincenzo Angarano ha regalato risate e imbarazzo, dopo aver tirato in ballo la Rai una decina di volte e citato grandi protagonisti della tv di stato come Maria Chiara Giannetta e Stefano De Martino.

Pagelle Tu si que vales 2024, Sabrina Ferilli regina

Sabrina Ferilli è la vera mattatrice della puntata (9), e forse sì, metterle in mano il microfono gelato è davvero stata la soluzione migliore, visto che non si è tenuta il cecio in bocca praticamente mai, ricordandoci che quello è il suo bello. Giulia Stabile ride, ride, ride e ride, forse troppo, sicuramente tanto per il pubblico che se ne accorge e lo fa notare (5), più puntuale il suo collega Martin Castrogiovanni (6,5) anche nello speciale pensiero per Alessio Sakara. 9 alla lettera di Luciana Littizzetto, che ricorda a tutti di essere entrata a pieno regime nella famiglia Mediaset e chissà che in futuro non possa nascere qualche novità.

I The Phobias provano a spaventare, ma regalano qualcosa di più che è un misto tra suspense, freschezza e divertimento (7). Ssaulabi e Hakuna Matata si inchinano ma regalando grandi dosi di talento (7) e forse lasciando la trasmissione con qualche piccolo rimpianto, anche se ribaltare l’esito del televoto è francamente impossibile. Ah, 10 anche a Tu si que vales e lo si comprende bene girando i social al termine della puntata: “Sono finiti i sabato sera con spensieratezza”. Ne abbiamo ancora tremendamente bisogno, all’anno prossimo.