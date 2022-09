Enrica Piccoli, fidanzata di Giorgio Minisini/ Chi è? Anche lei campionessa di nuoto artistico

Enrica Piccoli, chi è la fidanzata di Giorgio Minisini

Giorgio Minisini è un campione di nuoto artistico, sport che svolge con grandissima passione. È proprio grazie a questo sport che Minisini è ha trovato il grande amore: la sua fidanzata è Enrica Piccoli, anche lei sincronette e come lui arruolata alla Polizia di Stato. Entrambi hanno l’amore per il nuoto sincronizzato ed entrambi sono dei campioni in questo sport.

Giorgio ed Enrica, come fa notare la Gazzetta dello sport, fanno parte della stessa società che è quella delle Fiamme Oro. “Agli esordi lui ha gareggiato con l’Unicusano Aurelia Nuoto, per poi passare al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, appunto, nel 2016.” svela nel dettaglio la fonte. Classe 1996, Giorgio è più giovane di tre anni rispetto alla fidanzata Enrica. La ragazza, originaria di Castelfranco Veneto, è un membro della squadra azzurra di nuoto artistico che a questi Europei ha già vinto l’argento nel tecnico. Giorgio ed Enrica sono molto uniti, come testimoniano gli scatti social che li vedono insieme.

