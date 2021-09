Enrico Bertolino/ “Ora cerchiamo fare ironia dopo il Covid”

Milanese e cinico come solamente un lombardo può esserlo, Enrico Bertolino è pronto a partecipare al programma “Lui è peggio di me”, lasciandosi stuzzicare dalla verve dei conduttori il toscano Giorgio Panariello e il romano Marco Giallini. Enrico Bertolino, tanto esplosivo sul palcoscenico quanto amante della sua privacy una volta smessi i panni del conduttore e del comico, è un uomo davvero riservato attorno al quale non è facile reperire notizie o gossip.

Recentemente ha però rilasciato un’intervista nella quale si è aperto ricordando le tappe della sua carriera, tra successi e delusioni, al top nella conduzione e nelle sue sagaci imitazioni in “Convention” e “Glob” o il flop di “Festa di classe”: “La prima puntata andò bene, poi la seconda gli ascolti scesero parecchio. A quel punto mi piazzarono in un residence a Roma, senza dirmi nulla. Solo “Aspetta”. Seppi dalla sarta che stava provando gli abiti a Pippo Franco, che lui avrebbe condotto la terza puntata. Fui sostituito così”.

Enrico Bertolino: il ritorno sul palco dopo la pandemia

In estate il comico Enrico Bertolino ha ripreso la sua attività con uno spettacolo all’aperto nella sua città d’adozione, Bergamo. Ricordiamo tutti quanti il contadino della Val Brembana che parlava solamente il bergamasco, una parodia nella quale Bertolino sottolineava quanto la lingua orobica potesse apparire arabo alle orecchie di chi non la conosce.

Per lui, e per tutti gli spettatori, quello show è stata la ripartenza fiduciosa per una nuova fase: “Qualunque cosa succeda, non ripetere mai più la frase “ Andrà tutto bene”. La verità è che cerchiamo di ironizzare su questo periodo buio”, ha scherzato sulle pagine del Corriere della Sera. Lo show si è svolto nella struttura rinascimentale del Lazzaretto bergamasco. Siamo curiosi di scoprire cosa combinerà Enrico Bertolino con i due conduttori di “Lui è peggio di me”.

