Enrico Beruschi/ Che fine ha fatto il comico di “Drive In”?

Enrico Beruschi: il successo con Drive In

Enrico Beruschi sarà ospite a Oggi è un altro giorno. In molti in questi anni si sono chiesti che fine avesse fatto il comico, figura iconica della televisione anni ’80 e di una delle trasmissioni più popolari dell’epoca, “Drive In“. Da allora di tv Beruschi ne ha fatta effettivamente poca, preferendo il palcoscenico teatrale all’obiettivo della telecamera. D’altronde a Beruschi i cambiamenti hanno sempre fatto poca paura, avendo lasciato nel 1972 il suo lavoro da vicedirettore nell’azienda dolciaria Galbusera per tentare la carriera da cabarettista.

Da allora è partita un’escalation che come detto l’ha portato ad essere una delle colonne portanti di “Drive In” il varietà ideato da Antonio Ricci che sulla pionieristica Italia 1 degli anni 80 ha lanciato una enorme quantità di comici, cabarettisti e volti nuovi della tv, da Ezio Greggio a Gianfranco D’Angelo, da Giorgio Faletti a Gaspare e Zuzzurro. Amatissimo all’epoca il personaggio un po’ imbranato che Beruschi portava alla ribalta al fianco della moglie Margherita Fumero, rimasta sempre al suo fianco.

Enrico Beruschim cosa fa oggi il comico?

Enrico Beruschi oggi ha 81 anni ed è ancora sposato con Margherita Fumero, con la quale prosegue il sodalizio artistico e professionale, oltre che quello personale. Beruschi e Fumero hanno recentemente prodotto “Io e Margherita“, una sit-com di ben 80 episodi che ha ripercorso le vicende matrimoniali della coppia sulla falsariga delle gag già mostrate ai tempi di “Drive In”. La coppia ha avuto un figlio, Filippo, che utilizza il nome d’arte di Aleister Demon in quanto fondatore e cantante di un gruppo Death Metal, i “Faust”.

Nel 1979 Enrico Beruschi ha anche partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Sarà un fiore”, raccontando: “Non cambiarti, resta in smoking, sei terzo”. Poi alla fine arrivai quinto. Non so che cosa è successo..” In una recente intervista, alla domanda se si sentisse dimenticato dal mondo della televisione, ha risposta: “Un pochino sì, ma quando la guardo non mi diverto. Tempo fa mi hanno invitato a una trasmissione piena di artisti in difficoltà che si lamentavano delle pensioni. Ma io non sono in quelle condizioni lì. Prima della pandemia lavoravo a teatro.”

