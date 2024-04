Enrico Brignano, chi è il marito di Flora Canto/ “In passato è stato un grande amatore, litighiamo spesso”

Chi è Enrico Brignano: il comico e attore è il marito di Flora Canto

Enrico Brignano e Flora Canto sono uniti in matrimonio. I due attori hanno messo su famiglia negli ultimi anni, ancora prima delle nozze celebrate nel 2022. L’attore e la conduttrice tv si sono giurati amore eterno, sabato 30 luglio 2022, a Ladispoli. Un matrimonio con circa 150 invitati, una promessa d’amore eterno emozionante e protagonisti anche i due figli della coppia, Martina, di 5 anni, e Niccolò, un anno. Ricordando il lieto evento, Flora Canto si è espressa così sul marito Enrico Brignano: “Era molto emozionato il giorno del matrimonio, lui più di me. Credo che l’età in questo faccia la sua parte. Lui è diventato papà un po’ più tardi, a cinquant’anni. Il giorno del matrimonio è più bello di quello del parto perché non provoca nessun dolore, non hai punti, non hai l’anestesia”.

Milena Miconi, chi è la figlia Sofia/ "Sta vivendo la sua sessualità in modo fluido"

Riguardo al passato di Enrico Brignano, Flora Canto ha ammesso di nutrire qualche gelosia retroattiva: “I grandi attori comici hanno carisma e indole e sono stati grandi amatori. Sono io a essere più gelosa di lui, per quanto sembri un paradosso. Io ed Enrico litighiamo molto e, quando succede in scena, noi ce lo portiamo anche in casa”.

Mauro Graiani, chi è il marito di Milena Miconi / "Sarei pronto a sposarla ancora una volta"

Enrico Brignano e il matrimonio con Flora Canto: “Noi eravamo già sposati”

Il matrimonio celebrato quasi due anni fa da Enrico Brigano e Flora Canto è stata solo un’ufficialità aggiuntiva di un sentimento che già da anni era vivissimo, coronato anche dalla nascita dei due figli della coppia. In una intervista concessa a Quotidiano.Net, Brignano ha ammesso riguardo al legame con Flora Canto: “In realtà io e Flora eravamo già sposati, all’atto pratico è cambiato poco, più che altro abbiamo pensato al futuro dei nostri figli. Lei era al primo matrimonio, c’è un video in cui non trattiene l’emozione quando mi vede con Niccolò in braccio e Martina al mio fianco”.

Roberto Cavalli, chi è l'ex moglie Silvana Cavalli/ Dopo il matrimonio sono nati due figli

Un legame speciale unisce Enrico Brignano e Flora Canto, che hanno avuto occasione di lavorare anche insieme in tv nello show del comico romano Un’ora sola vi vorrei, distribuito dalla Rai in tre differenti stagioni. Sempre riguardo al matrimonio con Flora, Enrico ha ricordato: “Lei era al primo matrimonio, c’è un video in cui non trattiene l’emozione quando mi vede con Niccolò in braccio e Martina al mio fianco” ha rivelato l’artista capitolino lanciato da Gigi Proietti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA