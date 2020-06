Enrico Contarin “Entro l’estate mi fidanzo”/ Prima però il ritorno tv da conduttore

Enrico Contarin non ha fortuna in amore, lui stesso lo conferma ad un passo dal suo debutto da conduttore in solitaria per un programma tutto nuovo in diretta dalle spiagge di Jesolo. Intervenendo a Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5 l’ex gieffino racconta del suo ritorno in tv alla guida di una sorta di un nuovo reality: Jesolo Summer Show che andrà in onda dal 26 giugno su TeleVenezia, canale 71 del Digitale Terrestre, e poi anche on line sul web: “Ho deciso di creare uno spazio tutto mio direttamente dalla mia meta estiva preferita, Jesolo” in diretta proprio dalle spiagge di Jesolo.

ENRICO CONTARIN DALLA CONDUZIONE ALLE DONNE, ENTRO L’ANNO SI FIDANZA?

Tra i concorrenti del Grande Fratello 16, Enrico Contarin già lo scorso anno aveva portato in tv il Giro D’Italia, ma adesso dovrà cambiare direzione optando per il mare, le spiagge con tanto di spazio dedicato alla cucina live e uno per i cocktail. Ma cosa ci può dire sull’amore? In questo campo le cose non vanno molto bene anche se questo non gli ha portato via ogni speranza: “Entro l’estate mi fidanzo, è ufficiale, farei felice la mia nonna”. Interrogando sui motivi che lo costringono ad essere ancora single, Enrico rivela di non sapere cosa c’è che non va visto che lui, come scienza vuole, le donne le fa ridere “prima, durante e dopo essere stati a letto”. Che sia questo il problema? Il mistero rimane ma “Quelli del gossip” lanciano un appello per trovare una fidanzata al gieffino, riusciranno nella missione?

