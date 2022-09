Enrico Letta choc: “Livorno m*rda, forza Pisa”/ Gaffe Pd mette a rischio feudo rosso?

Enrico Letta si è reso protagonista di una gaffe clamorosa alla Festa dell’Unità di Pisa, rivolgendo un insulto alla città di Livorno. Uno scivolone sicuramente non volontario e avvenuto nel tentativo di cavalcare una rivalità storica, ma che ora rischia di far perdere una roccaforte storicamente “rossa” al Partito Democratico. A microfoni aperti, infatti, Letta ha asserito: “Forza Pisa, Livorno m*rda!”. Per poi cercare di salvare il salvabile o, quantomeno, di raccogliere i cocci nella maniera meno fragorosa possibile: “A Livorno abbiamo dimostrato, nel 2019, che il Pd e il Centrosinistra sanno convincere i cittadini e quindi tornare a vincere”.

Elezioni 2022 ultime notizie/ Bicamerale Presidenzialismo, Letta vs Meloni. Conte...

Come riporta “Libero”, sul web non sono mancate le reazioni contro Enrico Letta, ovviamente giunte da parte degli abitanti di Livorno, con particolare riferimento al partito Potere al Popolo: “Questo il pensiero del segretario Pd sulla nostra città… Livorno m*rda!”.

ENRICO LETTA, BATTUTA CHOC SU LIVORNO: LA REAZIONE DEL WEB

Altri utenti hanno scritto online, tirando le orecchie a Enrico Letta, che “la Toscana è l’ultima roccaforte da cui può uscire qualche parlamentare dem eletto con l’uninominale, a parte forse l’Emilia e le grandi città. Letta sta facendo davvero del suo meglio per regalare il ‘cappotto’ alle destre. Imperdonabile. Livorno è una delle poche città che ti rimane…Pisa è leghista…”.

Calenda: "Sì a governo di larga coalizione anche con Meloni"/ Ira di Letta

Un dirigente livornese del Pd ha provato a ridimensionare l’accaduto, scrivendo esattamente quanto segue: “Quella di Letta è stata probabilmente una battuta in un clima di goliardia pisana, nulla di offensivo negli intenti”. Ma niente da fare, Livorno pare essere realmente imbufalita con il leader dem, tanto che c’è chi sottolinea: “Una battuta del genere un segretario se la doveva risparmiare”. Le elezioni in programma domenica 25 settembre, di fatto ormai dietro l’angolo, potranno essere condizionate da questo scivolone nella città di Livorno? Enrico Letta e il Pd si augurano di no…

Nucleare, Salvini: “Pd nasconde mio scontro con Letta”/ “Vota contro energia pulita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA