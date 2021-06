Enrico Letta/ “Non vogliamo consegnare l’Italia a Salvini e Meloni. Sul ddl Zan…”

Mai più un governo con Matteo Salvini: Enrico Letta netto nel corso della presentazione del suo libro all’East River a Milano. Il segretario del Partito Democratico si è scagliato ancora una volta contro il leader della Lega, ribadendo che questa intesa di governo è legata solo alla situazione eccezionale della pandemia: «Non voglio più trovarmi nella condizione di esecutivo che preveda un’alleanza con Salvini e con la Lega. Una volta l’abbiamo fatto. Non lo faremo mai più».

«Non vogliamo consegnare l’Italia a Salvini e alla Meloni. L’Italia la vogliamo governare, vogliamo mettere in campo una proposta alternativa», ha aggiunto Enrico Letta, che si è poi soffermato sull’asse con il Movimento 5 Stelle: «Dobbiamo attrarre più voti, essere più convincenti e uscire da dove siamo. Ma da due anni il 40% degli elettori vota Salvini o Meloni, non si esce da là: per dare un governo democratico all’Italia dobbiamo essere più di loro, crescendo noi e sviluppando le alleanza giuste per essere più di loro».

ENRICO LETTA SU DDL ZAN E RENZI

Intervenuto oggi ai microfoni di Sky Tg24, Enrico Letta è tornato sul ddl Zan ed ha ribadito che il testo va approvato così com’è, stroncando l’ipotesi di un dialogo con la Lega: «Ho visto che Salvini mi ha mandato un messaggio, risponderò perché non mi sottraggo: la Lega fino adesso ha fatto solo gesti finalizzati non al cambiamento o al miglioramento del ddl Zan, ma per cancellarlo e affossarlo. Non è un dialogo semplice». Enrico Letta successivamente ha parlato dei rapporti con lo storico nemico Matteo Renzi: «Sono buoni, abbiamo fatto tutti insieme le primarie. Sono state un’occasione non solo per scegliere i candidati, ma anche perché hanno visto protagoniste personalità importanti di altri partiti, come nel caso di Bologna dove Isabella Conti, proposta da Renzi, ha fatto una bella corsa».

