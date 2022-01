Enrico Mentana ha avuto il Covid/ “Fortunato ad averlo preso con tre dosi vaccino”

Enrico Mentana, noto giornalista e direttore del TgLa7, ha contratto il Covid-19. A renderlo noto è stato lo stesso giornalista, che però ha annunciato di essere già guarito dal virus e di non averlo voluto comunicare in precedenza per questione di rispetto. Ai più attenti comunque non è passata inosservata l’assenza prolungata di Mentana dal tg, orfano del suo direttore per oltre 10 giorni nelle settimane precedenti al voto per il Quirinale che da sempre ha emozionato e tenuto i telespettatori di La7 incollati alla tv.

Mentana, secondo quanto scritto su Facebook, ha contratto il coronavirus nonostante le tre dosi di vaccino appena effettuate. Il booster è infatti stato fatto di recente, ed è soprattutto grazie alla protezione aggiuntiva della terza dose che secondo il giornalista tutti è andato per il verso giusto. Sui social, dopo l’annuncio della malattia e della conseguente guarigione, in tanti hanno commentato il post e manifestato vicinanza al giornalista che oggi tornerà dietro il bancone del TgLa7 nel posto in cui tutti lo vogliono vedere.

MENTANA POSITIVO AL COVID, L’ANNUNCIO SOCIAL

Come detto a svelare della positività al Covid è stato lo stesso Mentana: “Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni. Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid. Ne parlo solo a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa. Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e con lo scudo di tre dosi di vaccino. Ci vediamo stasera”.

“Temevo saltasse la maratona delle Quirinarie” ha commentato scherzando un utente, altri invece hanno confermato che il vaccino somministrato possa essere stato di grande aiuto affinché la malattia passasse senza creare ulteriori problemi. “Dott. Mentana. I miei genitori hanno contratto il covid a novembre e sono sopravvissuti grazie al vaccino. Sono entrambi ultraottantenni con gravi patologie e hanno passato la variante delta come una normale influenza” il commento di una donna sollevata dal lieto fine anche per Mentana.



