Enrico Mentana resta al Tg La7/ L’annuncio: “Ho parlato con Cairo, starò qui fino al 2026”

Enrico Mentana non lascerà la direzione e la conduzione del telegiornale del settimo canale, il TgLa7. Lo ha comunicato lo stesso giornalista attraverso un post pubblicato poche ore fa sulla sua pagina Instagram, con il quale ha fatto sapere che resterà a capo del programma di informazione fino al 2026. Enrico Mentana a riguardo sottolinea di essersi confrontato con l’editore, Urbano Cairo, e di aver quindi preso la decisione di restare sul settimo canale almeno per altri due anni.

“Dopo un confronto come sempre franco con l’editore Urbano Cairo – si legge sul suo post – ho accettato l’offerta di restare alla guida del TgLa7 fino a tutto il 2026”. Enrico Mentana aggiunge: “In questa fase convlusa e difficile sulla scena italiana e internazionale, penso sia giusto continuare il lavoro svolto in piena libertà da ormai 14 anni. La sfida sarà ancor di più quella di un giornalismo libero, intransigente sui grandi principi, ma senza steccati, e contro tutte le censure, faziosità, prevaricazioni, allarmismi strumentali e partiti presi che intossicano il nostro sistema politico e mediatico”.

ENRICO MENTANA RESTA AL TG LA7: “RINGRAZIO CHI CI HA RESI FORTI…”

Enrico Mentana ha concluso con i ringraziamenti nei confronti di chi guarda il Tg di La7 che “ci ha resi forti e anche per questo più liberi. magari potremo sbagliare, ma mai tradiremo l’impegno di non nascondere o alterare l notizie che meritano di essere date”.

Numerosi i commenti al post, e sono tanti coloro che hanno accolto con favore la decisione di Enrico Mentare di rimanere al Tg La7, come ad esempio chi scrive che: “Ciao Enrico, complimenti e grazie. Tg la7 è rimasto uno dei pochi tg che ancora può vedere un telespettatore che si vuole informare. Negli altri c è gossip e intrattenimento marchettaro di basso livello. Sugli errori ecco se posso, direi di evitare altre interviste come quella alla Meloni. Dove non sono state fatte molte domande importanti. Forse inconsapevole accondiscenda. Ha un po’ stonato”, ma anche: “Tante maratone ci aspettano ! Grazie direttore”.

ENRICO MENTANA RESTA AL TG LA7: LA REAZIONE DEI FAN E COS’ACCADDE LO SCORSO MAGGIO

C’è chi consiglia a Mentana di cambiare studio: “Direttore, magari cambiano sigla e studio adesso…. Un po’ vecchiotti”. Infine c’è chi scrive: “Il miglior telegiornale italiano, e questo grazie a lei”. Nelle scorse settimane Enrico Mentana aveva “minacciato” di lasciare il Tg di La7 dopo una nota querelle che era scoppiata con Lilli Gruber, conduttrice di Otto e Mezzo. L’ex giornalista del Tg5 aveva “sforato” di qualche minuto il proprio spazio durante una puntata di maggio, e la conduttrice e collega lo aveva definito “incontinente”.

Parole che avevano fatto andare su tutte le furie il direttore che il giorno dopo aveva pubblicato la curva degli ascolti del suo Tg che a sua volta accompagnavano la trasmissione di Lilli Gruber. Mentana si era scagliato anche contro i vertici della rete in quanto nessuno, a suo modo di vedere, “avrebbe preso le distanze” dalle parole della conduttrice di Otto e mezzo, definendolo un episodio “molto indicativo”. Il caso sembra ora rientrato.

