ENRICO MENTANA, I FIGLI: STEFANO, ALICE, GIULIO E VITTORIA/ “Che padre sono? Normale”

Fra i tanti argomenti trattati da Enrico Mentana negli studi di Oggi è un altro giorno anche il suo ruolo da papà, lui che ha quattro figli. In studio gli viene mostrata una foto di famiglia che la commenta così: “Che papà sono? Non ho sensi di colpa, i figli sono Stefano del 1987, accanto Alice del 1992, poi c’è Vittoria del 2007 e quello a destra che mi ha superato che è del 2006 è Giulio, mi ha superato in altezza non so se mi supererà in tutto, magari farà una maratona di 46 ore. Che padre sono? Tutti i padri che lavorano molto dicono cose patetiche, io cerco di essere un buon papà, con Alice che sta a Milano mi son sentito venendo qui, ci siamo sentiti al telefono, sono un padre come tutti”.

E ancora: “Ho paura? Non per me ma per le persone a cui voglio bene. Tutti noi ex giovani abbiamo passato una parte del periodo della pandemia a pensare alla morte, e noi giornalisti passiamo il tempo a raccontare persone che se ne vanno ogni giorno, saresti pazzo a pensare che è una cosa che non ti aspetta”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ENRICO MENTANA, I FIGLI: STEFANO, ALICE, GIULIO E VITTORIA: “SONO TUTTI INTERISTI”

Enrico Mentana ha quattro figli: Stefano, classe 1987, figlio di Fulvia Di Giulio, Alice, nata nel 1994, figlia di Letizia Lorenzini Delmilani, Giulio e Vittoria, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2007 dal matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula. Il primogenito Stefano ha seguito le orme del padre, è uno dei fondatori di The Post Internazionale (TPI), per cui segue soprattutto le politica italiana e gli argomenti legati alle elezioni in tutto il mondo. Ne 2013 si era candidato alle elezioni con il Partito Democratico. La figlia Alice si è laureata alla Bocconi in Marketing Management e oggi lavora in FremantleMedia Italia, leader mondiale nell’ideazione, produzione e distribuzione di programmi d’intrattenimento e serie televisive. “Amo i miei figli, sono la cosa più importante per me. Quantitativamente non sono un padre eccellente, ma qualitativamente sì”, ha confessato il direttore di TgLa7 a Maurizio Costanzo durante una puntata de L’intervista.

Enrico Mentana: quattro figli da tre donne diverse

Qualche tempo fa, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Enrico Mentana ha parlato a lungo dei quattro figli, avuti con tre donne diverse: “Cerco di essere un padre adeguato alle loro aspettative. Sono quattro e tra il primo e l’ultimo ci sono 20 anni di differenza, ma sono tutti accumunati dalla mia passione per l’Inter”. Il giornalista ho paragonato i figli un oggetto prezioso da maneggiare con cura: “Ho sempre pensato, sin da ragazzo, quando tu hai dei figli hai delle scatolette di cristallo, sai che sono preziose e anche fragile così com’è il rapporto con loro”. Nonostante la differenza di età, i quattro figli sono molto legati: “Si vogliono tutti bene, stanno sempre insieme”. Infine il giornalista ha confessato il desiderio di diventare nonno, prima o poi.



