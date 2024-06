Enrico Mentana “Provai a convincere Berlusconi a non entrare in politica”/ Il retroscena

Nella sua lunga carriera di giornalista e conduttore Enrico Mentana ha raccontato molto della storia del nostro paese, soprattutto le sue evoluzioni politiche, con l’ascesa e il declino di Silvio Berlusconi, un personaggio con cui spesso si sono incrociate le rispettive strade. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, il direttore del tg La7 ha raccontato quando insieme a Letta e Confalonieri, tentò – senza riuscirci – di dissuadere Berlusconi dal fare il suo ingresso in politica.

“Con Letta e Confalonieri a cena provammo a convincere Silvio a non andare fino in fondo. Ricordo una spedizione serale ad Arcore, a metà dicembre. Con me c’erano Gori, direttore della rete, Monti, direttore di Panorama”, la ricostruzione di Enrico Mentana su un episodio risalente ormai a quasi trent’anni fa. Un tentativo che evidentemente andò a vuoto, troppo forte la voglia del Cavaliere di avventurarsi in una dimensione così sfidante e fino a quel momento inedita.

Nel frattempo Enrico Mentana ha bucato gli schermi delle maggiori reti televisive nazionali, tra cui anche Canale5, una casa dove potrebbe tornare presto. Il contratto del conduttore con La 7, infatti, scadrà alla fine del prossimo dicembre e da tempo rimbalzano rumors su un suo possibile ritorno a Mediaset.

Ad aprire le porte è stato direttamente PierSilvio Berlusconi, il figlio di Silvio, che sarebbe felice di riavere il giornalista nella famiglia di Mediaset. “Le nostre porte sono aperte per lui”, ha detto brevemente l’erede del Cavaliere. Mentana dal canto suo potrebbe cogliere la palla al balzo, per trovare nuovi stimoli dopo la lunga avventura a La 7. “Non ho difficoltà a dire che il mio contratto scade il 31 dicembre 2024 e che quindici giorni dopo compio 70 anni, cosa mi metto a fare?”, il dubbio del presentatore.

