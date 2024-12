Enrico Mentana, chi è il compagno di Francesca Fagnani

Da diversi anni il noto giornalista e volto di LA7 Enrico Mentana e la sua compagna di vita Francesca Fagnani fanno coppia fissa, anche se in molti lo hanno scoperto solo dopo l’esplosione di popolarità degli ultimi anni da parte della conduttrice e giornalista. Una relazione speciale, capace di andare avanti nonostante l’assenza di matrimonio e di figli, la coppia è riuscita a godersi

Enrico Mentana riguardo all’esplosione della moglie negli ultimi anni ha commentato in una intervista concessa a Donne sull’orlo di una crisi di nervi: “Francesca è arrivata alla popolarità con mezzi suoi, con un programma che s’è inventata lei ed è passata da una rete che allora era piccola, è finita sulla Rai in seconda serata e poi promossa in prima. Tutto questo cosa porta? Grande popolarità, ma anche il fatto che qualcuno, per invidia, per il gioco del massacro e della torre, ti critica.Questa è una vaccinazione” le parole dell’ex direttore del TG5 riguardo a Francesca Fagnani.

Enrico Mentana e Francesca Fagnani, perché non hanno mai avuto figli?

La coppia formata da Enrico Mentana e Francesca Fagnani è più unita che mai, nonostante i due non siano mai convolati a nozze e non abbiano messo al mondo dei figli.

“Nessun motivo particolare, a me non è successo, non mi manca e penso che si possa essere felici anche senza figli. Il matrimonio? Me lo hanno chiesto un paio di volte, ma non credo all’amore per sempre” ha confessato Francesca Fagnani su queste mancate tappe con Enrico Mentana. La coppia di giornalisti si gode comunque la famiglia, con due cagnolini che riempiono la loro esistenza e la casa, a Enrico Mentana e Francesca Fagnani basta l’amore e la stima reciproca, con il giornalista di LA7 che sulla compagna di vita ha rivelato: “E’ una secchiona, capace di studiare anche due notti di fila per qualcosa che le interessa”.

