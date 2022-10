ENRICO MONTESANO CON ALESSANDRA TRIPOLI, BALLANDO CON LE STELLE/ Sarà ancora graziato?

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, Ballando con le stelle 2022

Enrico Montesano non ha commentato dopo Ballando con le stelle la stoccata di Selvaggia Lucarelli, lasciando ancora il beneficio del dubbio. Si è semplicemente dimostrato onorato della standing ovation ottenuta grazie all’esibizione offerta. Molto soddisfatta anche Alessandra Tripoli; fin dai primi momenti di collaborazione è sembrata particolarmente in sintonia con l’attore, apprezzando quanto sia stato capace di apprendere in così poco tempo.

Ha ringraziato quasi emozionata i giudici nel momento del commento post ballo apprezzando anche il coinvolgimento del pubblico. Viste le premesse, nella prossima puntata è lecito aspettarsi un altro slancio della coppia che è comunque sembrata tra le più allenate e competitive di questa stagione del programma condotto da Milly Carlucci. Cosa accadrà stasera?

Enrico Montesano nella prima puntata di Ballando con le stelle 2022

Si sono distinti Enrico Montesano e Alessandra Tripoli nella prima puntata di Ballando con le stelle 2022, alle prese con la prima sfida dell’esperienza. Sull’attore c’era un’attesa particolare viste le polemiche che hanno preceduto il suo accesso al programma. Si era infatti scagliato nelle scorse settimane contro il vaccino e il covid in generale, con dichiarazioni piuttosto forti sui vari profili social. Prima dell’inizio della competizione in molti ne hanno chiesto addirittura l’esclusione, senza però ottenere un seguito. In merito alla prima esibizione la coppia Montesano e Tripoli, i due si sono destreggiati con il Rugantino in una chiave boogie colpendo per impegno e bravura nell’aver memorizzato ed eseguito in maniera decisamente professionale ogni passaggio.

Il commento della giuria è stato piuttosto compiaciuto, sebbene lontano dalle questioni che hanno riguardano Enrico nella sua vita privata. Non a caso, tra i giudici il più entusiasta è sembrato Mariotto che ha dato un sonoro 10 come votazione. Meno colpita ma comunque soddisfatta si è dimostrata la Lucarelli, che ha comunque voluto gettare una piccola frecciatina in riferimento alle dichiarazioni del comico. Nello specifico, ha voluto sottolineare quanto siano state condannabili le sui uscite nei due anni precedenti ma di volersi concentrare unicamente sulla prestazione offerta per la gara. Al termine delle votazioni, la coppia si è posizionata esattamente nel mezzo della classifica con un incoraggiante 6 posto con 40 punti totali.











