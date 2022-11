Enrico Montesano, “Rai sapeva della maglietta Decima Mas”/ Open: “Ora cancella prove”

“La Rai sapeva tutto da una settimana“, titola Open sul caso Enrico Montesano. La testata fondata da Enrico Mentana approfondisce il caso relativo alla maglietta sulla Decima Mas indossata dall’attore romano, per la quale è stato espulso da Ballando con le Stelle. Sono emersi, infatti, nuovi importanti elementi, che gettano ombre anche sulle “responsabilità di chi doveva vigilare sulla trasmissione“. In effetti, già nelle scorse ore il direttore del Tg di La7 aveva preso posizione sulla vicenda, spiegando che Montesano non andava espulso e che nessuno si era accorto della scritta e del logo sulla maglietta indossata durante le prove.

Stando a quanto riportato ora da Open, non era la prima volta che Enrico Montesano indossava quella maglietta. L’aveva usata anche la settimana prima. Infatti, sul profilo Instagram di Milly Carlucci, che non è curato direttamente dalla conduttrice di Ballando con le Stelle, il 5 novembre è stata pubblicata una foto della stessa con la ballerina Alessandra Tripoli, che poi l’aveva condivisa, ed Enrico Montesano. Questi indossava proprio la maglietta “incriminata”.

CASO MONTESANO, OPEN: “RAI CANCELLA PROVE…”

Enrico Montesano in quell’occasione aveva anche una giacca, sotto la quale però era ben visibile il logo della Decima Mas, che durante il periodo finale della Seconda guerra mondiale operò tra le forze di Salò al servizio dei nazisti. Ma come accaduto per il video di RaiPlay, che è sparito, anche la foto è stata rapidamente cancellata, infatti non compare in entrambi i profili, come evidenziato da Open. La testata tra l’altro fa notare che Enrico Montesano era stato filmato giorni prima della puntata, quindi il video è stato visionato e montato, qualcun altro invece lo avrà preparato per la messa in onda, ma nessuno si è accorto di nulla né ha dato l’allarme. Infatti, il video era stato pubblicato anche su RaiPlay il giorno della puntata di Ballando con le Stelle, senza destare alcuna polemica. Domenica mattina è poi scoppiato il caso che ha portato all’espulsione dell’attore romano, il quale comunque è pronto a farsi valere in tribunale dopo l’estromissione dal dance show.

