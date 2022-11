Enrico Montesano torna a Ballando con le Stelle?/ “Maglia fascista sfuggita a controllo Rai”: retroscena choc

Enrico Montesano tornerà a Ballando con le Stelle?

Enrico Montesano tornerà a Ballando con le Stelle? Al momento stando ad alcune indiscrezioni è esclusa la partecipazione del comico alla prossima puntata. Milly Carlucci in apertura di programma tornerà sicuramente sulla questione per spiegare al pubblico cosa è successo motivando così il provvedimento della Rai. Enrico Montesano intanto continua la sua battaglia legale contro la Rai. Il comico ha spiegato che la maglietta indossata durante le prove con il logo della X Mas era stata visionata dai rappresentanti della Rai che non avevano mosso obiezioni sulla liceità e regolarità delle immagini. A chi è sfuggito allora il logo indossato da Enrico Montesano? Chi ha sbagliato in questa vicenda?

Normalmente Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis visionano le clip che verranno mostrate in ogni puntata nelle giornate di mercoledì e giovedì. Successivamente le clip vengono rifinite e le interviste accorciate per adeguarle ai tempi televisivi. Di questo processo però non se ne occupano gli autori. Cosa è successo allora? Sembra che una programmista alle prime armi abbia inserito quei secondi incriminati in cui Montesano appare durante le prove con la maglia incriminata. Si sarebbe trattato dunque di una svista anche se il pubblico di Ballando non è ancora convinto di questa versione.

Enrico Montesano e la maglia fascista, perché nessuno se c’è accorto?

Come ha fatto Enrico Montesano a presentarsi alle prove con quella maglia? Possibile che nessuno se ne sia accorto mettendolo in guardia e invitandolo a cambiarsi maglia? La versione più plausibile è che il comico si sia presentato in felpa in sala prove nascondendo così a tutti quello che indossava. L’attore a un certo punto si è levato la felpa per una decina di minuti mentre si trovava da solo con la sua ballerina e con un operatore che non hanno notato niente di strano. Nessuno infatti in quel momento ha lanciato l’allarme.

Ora però emerge un dettaglio clamoroso. Sembra che Non sarebbero stati pochi in viale Mazzini quelli che avevano già visto l’attore con la maglia incriminata ben prima che scoppiasse il caso domenica mattina. Un indizio su Instagram smaschera la Rai. Proprio sul profilo Instagram di Milly Carlucci il 5 novembre fu postata una foto della Carlucci con Alessandra Tripoli, che l’aveva condivisa, e Enrico Montesano. L’attore già indossava la maglietta, col simbolo ben visibile sotto la giacca. La foto è stata però cancellata poi in modo frettoloso dal profilo. La Rai vuole insabbiare quello che è successo?











