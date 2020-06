Enrico Monti, marito Sabrina Salerno/ “28 anni insieme, con lui sono molto felice”

Sono ben 28 gli anni d’amore di Sabrina Salerno e suo marito Enrico Monti. Il loro è un rapporto davvero molto solido, come lei stessa ha ribadito poco tempo fa in un’intervista rilasciata ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2. In quell’occasione la Salerno, oltre a ribadire l’importanza di avere un uomo come Enrico al suo fianco, ha anche raccontato la loro quarantena. “Sto con mio marito da quasi 28 anni. In questi due mesi sono stata molto felice di averlo a casa, ora quasi mi dispiace che va in ufficio. – ha raccontato – Mi piace averlo a casa. Non l’avrei mai detto perché per assurdo quando andiamo in vacanza litighiamo. Invece in questo periodo non abbiamo mai litigato, anzi mi è stato di grande aiuto, è stato un grande sostegno psicologico.” ha ancora raccontato.

Sabrina Salerno e il marito Enrico Monti: sposati dal 2006

Sabrina Salerno ed Enrico Monti si sono sposati nel 2006 e hanno poi avuto un figlio, Luca. È con loro che ha trascorso una quarantena, a quanto pare, abbastanza difficile. Infatti nel corso dell’intervista ha ammesso: “Piangevo spesso, vedevo nero, ho avuto delle giornate proprio nere, mio marito, insieme a mio figlio, mi sono stati molto d’aiuto.– ha tenuto a sottolineare, per poi aggiungere – Mio figlio ha sedici anni ma è molto maturo, ha la testa di un cinquantenne a volte. È molto razionale, razionalizza tutto, cercava di farmi ragionare. Ho avuto momenti durissimi”. Tuttavia tutto poi si è risolto: “Ora vivo alla giornata, ma non è da me. Ho capito che è impossibile controllare le cose. Bisogna apprezzare il momento”.



