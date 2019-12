Enrico Nigiotti / La “passione” di Zia Mara di nuovo a Domenica In

Il cantante Enrico Nigiotti è tra gli ospiti della nuova puntata di “Domenica In“, il programma televisivo condotto su Raiuno dalla mitica Mara Venier tutte le domeniche. Il celebre artista sarà ospite in studio per parlare della sua tournée che comincerà il prossimo maggio. La notizia è stata diffusa nei giorni scorsi, dunque è anche già partita la caccia al biglietto in prevendita. Enrico Nigiotti parlerà di questo e altro nella lunga intervista da Mara Venier, ripercorrendo le tappe salienti della sua carriera, ma anche della sua vita privata e sentimentale. Il trentaduenne, per quanto riguarda i concerti, ha deciso di dare il via al tour teatrale da Bologna il prossimo 2 maggio 2020. Un’occasione unica per vivere Nigiotti in concerto in una città che è molto legata alla musica e alla cultura.

Enrico Nigiotti in concerto, tutte le date della sua tournée teatrale

Mancano poco più di cinque mesi all’inizio del tour teatrale di Enrico Nigiotti. Il cantante, molto probabilmente, regalerà qualche piccola anticipazione nella sua ospitata da Mara Venier, dove avrà modo di scendere nei dettagli. Stando al calendario e al comunicato diramato nei giorni scorsi dall’artista le date (in aggiornamento) sono le seguenti: 2 maggio – Il Celebrazioni – BOLOGNA, 4 maggio – Teatro Verdi – FIRENZE, 5 maggio – Teatro Dal Verme – MILANO, 8 maggio – Teatro Acacia – NAPOLI, 11 maggio – Teatro Colosseo – TORINO, 19 maggio – Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi) – ROMA, 21 maggio – Teatro Goldoni – LIVORNO. L’annuncio ha letteralmente galvanizzato i fan, che a questo punto non vedono l’ora di assistere al concerto di Nigiotti dal vivo.

Enrico Nigiotti, il concerto e le sue “topine”

Ciò che ha entusiasmato i fan di Enrico Nigiotti è il contenuto del comunicato stampa che promette “uno spettacolo emozionante che, grazie alla sincerità della sua musica, creerà un’empatia unica con il suo pubblico”. Enrico Nigiotti non vede l’ora di tornare ad esibirsi dal vivo, intanto prima di fare visita alla conduttrice di Domenica In, Mara Venier, si gode un po’ di relax in montagna con le sue “topine”. Le “topine” sono i suoi due cani Aria e Pinta, a cui il cantante ha simpaticamente attribuito questo simpatico e affettuoso nomignolo. Peraltro entrambi i cagnolini sono due trovatelli: Aria, infatti, è stata trovata in un campo nomadi in Campania, mentre Pinta è stata ritrovata spaventata in una tanica di vernice a Napoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA