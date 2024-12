Giulia Diana, Maso e Duccio sono la compagna e i figli di Enrico Nigiotti, il cantautore di Nonno Hollywood. Una bella famiglia quella creata dall’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi con la compagna Giulia Diana che l’ha reso babbo di due splendidi gemellini. “Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei” – con queste parole Enrico Nigiotti ha annunciato l’arrivo dei figli Maso e Duccio a cui ha augurato “la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia” augurando loro di crescere liberi e sensibili. Una gioia immensa per il cantante che, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha dichiarato: “sono felicemente babbo. È come se fossi in treno e dal finestrino vedessi un paesaggio diverso ogni volta”.

La scelta dei nomi Maso e Duccio non è stata causale, visto che il cantante ha deciso di chiamarne uno Maso in onore del nonno Tommaso, mentre il nome Duccio è stato scelto dalla compagna. “Maso in aramaico significa “gemello”. Duccio invece poi l’ha scelto la mia compagna perché ci piaceva l’idea di dare ai nostri figli due nomi toscani, popolari” – ha detto il cantante.

Enrico Nigiotti sulla compagna Giulia Diana: “Non siamo sposati, mi basta così”

Nonostante la nascita dei figli Maso e Duccio, Enrico Nigiotti e la compagna Giulia Diana non hanno in programma di sposarsi. Il matrimonio non rientra nei loro piani né tantomeno nei progetti futuri. Perchè? A rivelarlo è stato il cantante di “Nonno Hollywood” che da Silvia Toffanin ha precisato: “non siamo sposati, mi basta così. Non farei nulla per rovinare la mia famiglia, ma non mi sposerò mai. L’amore è una promessa che io voglio mantenere”.

Una bella storia d’amore quella nata tra il cantante e la compagna che non hanno bisogno di alcun documento, a conferma che per amarsi davvero non si debba per forza di cosa ricorrere al matrimonio.

