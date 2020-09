Enrico Papi: “In Name That Tune canterò”/ “Sarà il primo programma senza mamma”

Enrico Papi sta per tornare in tv con un nuovo programma televisivo. Oggi, martedì 15 settembre, debutta il nuovo programma “Name That Tune – Indovina la Canzone“, un format a metà strada tra un game musicale e un varietà in cui non mancheranno i riferimenti a Sarabanda come l’asta musicale e il 7×30, che si aggiungono a sfide a tempo ed esibizioni live. La novità è rappresentata dal ruolo di Enrico Papi che, oltre a condurre, si divertirà anche a cantare. “Interpreto alcune canzoni con un finale sbagliato, i concorrenti devono indovinare la frase giusta. Con una parrucca e un paio di occhiali passo da Eduardo De Crescenzo a Jovanotti, da Giusy Ferreri a Vasco Rossi”, ha raccontato Papi a Tv Sorrisi e Canzoni. “Name That Tune – Indovina la Canzone“, esattamente come Sarabanda, è tratto da un format degli anni ’50.

Enrico Papi: “In Name That Tune sarà il primo programma senza mia madre”

Enrico Papi, da tre anni al timone di “Guess my age” è pronto a tuffarsi in una nuova sfida. “Mi metto sempre in gioco, non so se è un mio difetto ma spesso cerco la squadra più difficile, mai quella più comoda”, ha dichiarato il conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni. Pur essendo felicissimo per la nuova avventura, Papi non nasconde un piccolo rammarico. “Sarà il primo programma senza di lei. Quando facevo un programma, la prima cosa che pensavo e immaginavo era cosa lei potesse pensare. Era molto critica”, ha detto il conduttore. Tra i momenti della sua carriera che hanno entusiasmato di più la madre del conduttore c’è il periodo di Tale e Quale Show. “Veniva tra il pubblico. Era abituata a vedermi condurre, lì ero uno dei concorrenti. Ma lei era così contenta che a fine serata veniva da me, ancora sudato e truccato, e diceva: ‘Amore mio, ma chi te lo fa fare? Sei bravissimo, lei capiva la mia passione“, ha concluso.



