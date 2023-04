Enrico Papi lascia l’Isola dei Famosi 2023?/ “Piani alti arrabbiati con lui. Riunioni accese in corso”

Enrico Papi rischia il posto da opinionista all’Isola dei Famosi 2023? Cosa sta accadendo

“Animi inquieti, caldi e per niente sereni dalle parti de l’Isola dei Famosi, ma non in Honduras, bensì in studio!” Parte così l’indiscrezione bomba lanciata da Pipol Gossip che pone l’accento sulla figura di Enrico Papi, quest’anno nel ruolo di opinionista al fianco di Ilary Blasi. Il conduttore ha infatti scatenato una serie di polemiche a causa di alcuni gesti fatti in studio nel corso dell’ultima diretta.

Ilary Blasi, lite con Enrico Papi all'Isola dei Famosi?/ "Lei avrebbe chiesto di…"

“La partenza di Enrico Papi, non brillantissima, nel ruolo di opinionista ‘per’ Ilary Blasi è stata disastrosa”, scrive la fonte del gossip, spiegando che “C’è un gesto però che ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice, ma autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset, ovvero quando Papi ha strappato letteralmente di mano la busta di Ilary per leggere il nome dell’eliminato, disintegrando una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore”.

Enrico Papi "Isola dei famosi? Non ruota tutto attorno a Suor Cristina"/ Una volta l'ho "corteggiata" per...

Enrico Papi fuori dall’Isola? “Riunioni accesissime in corso”

L’idea diffusasi di fronte agli atteggiamenti di Enrico Papi è quella secondo la quale più che opinionista, vorrebbe essere il conduttore del trasmissione. Un atteggiamento che sarebbe stato notato anche dai piani alti di Mediaset, pronti ad intervenire, secondo le indiscrezioni. “Le critiche feroci e le mancanze di rispetto in studio stanno scaldando gli animi. Non è escluso che lo stesso Papi […] possa abbandonare già da lunedì.” scrive Pipol. E conclude: “Le riunioni accesissime sono in corso. Papi, in ogni caso, dimostra l’ennesima scelta non azzeccata…” Cosa accadrà dopo queste presunte riunioni in corso?

LEGGI ANCHE:

Raffaella Schifino, moglie Enrico Papi/ Lui: "molte coppie non hanno retto, ma noi.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA