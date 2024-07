Tilt – Tieni il tempo, 1a puntata 21 luglio 2024, Italia 1/ Anticipazioni, ospiti e regolamento del game show

Musica ed estate viaggiano su un binario parallelo e tale dualismo, a partire da stasera, sarà ben rappresentato dal nuovo programma targato Italia 1: “Tilt – Tieni il tempo”. Sarà Enrico Papi il padrone di casa che, accompagnato da grandi ospiti tra musica e mondo dello spettacolo, è pronto ad offrire ai telespettatori un nuovo game show incentrato proprio sul tema delle sette note.

Claudia Motta, chi è la modella beccata con Enrico Papi a Formentera/ La carriera e l'ex Simone Rugiati

Stando alle anticipazioni, la 1a puntata di Tilt – Tieni il tempo in onda questa sera – 21 luglio 2024 – su Italia 1, sarà impreziosita da numerosi ospiti. Non potevano mancare due veterani del settore radiofonico come Paolo Noise e Marco Mazzoli. Per la musica primeggiano Rita Pavone, Beppe Vessicchio e Jasmine Carrisi. Come anticipato, non mancheranno tra gli ospiti anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo: da Manuela Arcuri ad Elisabetta Canalis, fino a Joe Bastianich.

Enrico Papi pizzicato con la modella Claudia Motta a Formentera/ Vacanza bollente tra baci e abbracci

Anticipazioni Tilt – Tieni il tempo: il regolamento del game show e le tutte sfide per gli ospiti

Trattandosi di un game show, Tilt – Tieni il tempo sarà scandito da diversi giochi ognuno di essi con un determinato regolamento. Il format prevede la divisione in due squadre da 4, composte appunto dagli ospiti vip sopracitati. Passando per le diverse sfide, ogni puntata ci sarà un team che verrà premiato come vincitore. Vediamo dunque quali sono tutti i giochi previsti dal regolamento.

Stando alle anticipazioni, il primo gioco di Tilt – Tieni il tempo sarà la ‘Sfida Rap’: sarà dunque un’improvvisazione canora ad assegnare i primi punti alle due squadre. Successivamente si passerà a ‘Quasi Uguale’: uno dei componenti della squadra dovrà cercare di far capire il titolo di una canzone cantando in una cabina insonorizzata, l’unico ausilio sarà dunque il labiale. Penultimo step sarà “La Spintarella”, ovvero una corsa ad ostacoli all’interno di un auto. Si arriva così alla sfida finale di Tilt – Tieni il tempo per la 1a puntata in onda questa sera – 21 luglio 2024 – su Italia 1. Per certi versi il format ricorda l’iconica trasmissione Sarabanda: gli ospiti che compongono le due squadre avranno infatti 60 secondi di tempo per indovinare quante più canzoni possibili.

Enrico Papi: "La Pupa e il Secchione? Andata male, ma non è colpa mia"/ "Sanremo 2025? Proporrò un pezzo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA