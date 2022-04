Enrico Papi, moglie Raffaella e figli Rebecca e Jacopo/ “Famiglia basata su rispetto”

Enrico Papi a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 3 aprile 2022, ha parlato della sua famiglia e dell’amore per sua moglie Raffaella Schifino, a proposito del quale ha asserito quanto segue: “Nella vita bisogna capire che si è una coppia e quindi bisogna apprezzare quello che fa l’altro, sopportandolo. Ci vuole rispetto, poi ovviamente tutto può accadere. Mia moglie ancora mi sopporta, quindi…”.

LUCIANA RICCIONI, LA MAMMA DI ENRICO PAPI/ Lui: "Dolore terribile, viveva per me"

ENRICO PAPI, MOGLIE RAFFAELLA E FIGLI: “REBECCA VIVE NEGLI USA, JACOPO È IN MODALITÀ CUFFIA”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Enrico Papi ha parlato non soltanto della moglie Raffaella, ma anche dei loro figli Rebecca e Jacopo. Partendo dalla primogenita, l’ex conduttore dello storico programma di Italia Uno “Sarabanda” ha affermato: “Nostra figlia Rebecca è andata a vivere negli USA. Ci manca tantissimo, ma ha fatto una sua scelta che abbiamo voluto rispettare. La vedo a Natale e in estate, ma questa cosa un po’ mi fa male. Se lei è felice, sono felice anch’io”. Il figlio Jacopo, invece, “vive con noi ed è sempre in modalità cuffia, sempre: non ci ascolta, dà altre risposte rispetto alle domande che gli facciamo. Lui è un grande paragnosta. Non so a chi somigli…”.

LEGGI ANCHE:

Raffaella Schifino/ Ecco chi è la riservata moglie di Enrico PapiENRICO PAPI/ "Ho subito bullismo televisivo, ho abbandonato la TV per un po'"

© RIPRODUZIONE RISERVATA