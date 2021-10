Raffaella Schifino/ Ecco chi è la riservata moglie di Enrico Papi

Raffaella Schifino è la moglie di Enrico Papi, il conduttore di Scherzi a Parte, dal lontano 1998. La donna non ama vivere sotto i riflettori e preferisce stare lontana da gossip e pettegolezzi di ogni tipo, infatti, le uniche voci in merito a Raffaella Schifino riguardano la sua relazione con Enrico Papi, i due dopo essersi conosciuti non si sono più separati dando alla luce due bambini: la primogenita Rebecca e il secondo figlio Jacopo.

In merito a Raffaella Schifino non si conosce nulla, neanche la sua data di nascita. La donna non appare neanche sui social di suo marito, che rispetta la sua voglia di riservatezza e la supporta in ogni sua scelta, esattamente come la donna ha fatto con lui in tutte le sue scelte lavorative e non.

Raffaella Schifino: una vita lontano dai social network

L’unico gossip in merito a Raffaella Schifino è il loro matrimonio, avvenuto nel lontano 1998 quando i due si dissero il fatidico si in una cerimonia religiosa svolta all’Ara Coeli di Roma.

Raffaella Schifino per scappare da ogni gossip avevano deciso di vivere a Miami, tranne nel periodo in cui Enrico non è costretto a tornare in Italia a causa dei suoi impegni televisivi e proprio in questa città i suoi due figli hanno rischiato la vita: la famiglia Papi infatti, è stata sconvolta da una catastrofe naturale che ha colpito la zona di Los Angeles e altre parti degli Stati Uniti: l’Uragano Irma.

Durante l’uragano Rebecca aveva 17 anni e Jacopo 9 e Raffaella Schifino con la sua famiglia sono stati costretti a scappare per mettersi in salvo. Enrico Papi dopo quell’evento ha confessato: “Da quando abbiamo vissuto quell’esperienza i bambini hanno sempre una valigia pronta. Si è trattato di attimi, il tempo di mettersi in macchina e partire”. Dopo questa brutta esperienza tutta la famiglia ha deciso di tornare in Italia e di trasferirsi definitivamente a Roma.

