Enrico Ruggeri/ Dalla polemica con Alessandro Gassmann al Concerto Primo Maggio 2021

Enrico Ruggeri si esibirà sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma in occasione del Concerto de Primo Maggio 2021. Nei giorni scorsi è emerso che il cantautore milanese ha firmato con la casa discografica Mescal, diretta da Valerio Soave: a darne notizia è stata la stessa etichetta per mezzo di un comunicato relativo ai propri artisti presenti nel cast del Concertone. Tra gli artisti della Mescal ci sono anche Bugo, Simone Cristicchi, Ermal Meta e The Andre. Ruggeri aveva pubblicato i suoi ultimi due dischi – “Alma” del 2019 e “Un viaggio incredibile” del 2016 – con la Anyway Music, etichetta di sua proprietà. Precedentemente è stato legato alla Sony, Universal, PDU e CGD. Nell’ultimo periodo Enrico Ruggeri è finito sotto i riflettori per aver criticato l’attore Alessandro Gassmann, che sui social ha rivelato di aver chiamato la polizia per una festa che si svolgeva nel suo condominio, in violazione delle norme anti-Covid.

Enrico Ruggeri: i prossimi impegni dell’artista milanese

Enrico Ruggeri ha scritto sui social: “Grande attore e regista… con un po’ di nostalgia per i tempi andati della Germania Est”. A distanza di qualche giorno, il cantante ha fatto chiarezza sulla vicenda in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando di non aver nessuna intenzione di attaccare Alessandro Gassmann, preso poi di mira dai soliti leoni da tastiera: “Se quella battuta l’avessi fatta ad Alessandro a cena insieme, ne avrebbe riso anche lui. Mi dispiace molto la contrapposizione e il malcostume di cui spesso sono stato vittima anche io”. Dopo il Concertone del Primo Maggio 2021, Ruggeri sarà impegnato con la Nazionale Cantanti, in ritiro dal 3 al 6 maggio all’interno dello Stadio Calbi di Cattolica. La preparazione degli artisti si svolgerà in vista della 30esima edizione della Partita del Cuore, in programma all’Allianz Stadium di Torino il prossimo 25 maggio.

