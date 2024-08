Enrico Ruggeri figli, la rivelazione del cantante: “Con loro sono migliorati”

Per il cantante lombardo l’amore ha occupato uno spazio molto importante e nella vita di Enrico Ruggeri sono arrivati i figli dalla ex moglie Laura Ferrato e dalla attuale compagna di vita Andrea Mirò. Dal matrimonio Enrico Ruggeri ha avuto Pier Enrico, noto anche come Pico Rama, oggi 34enne mentre dall’attuale compagna ha avuto gli altri due figli Ugo Federico Benedetto ed Eva Clara. Il primogenito ha seguito le orme del padre ed è operativo nel mondo della musica essendo cantautore e musicista, mentre le informazioni relative agli altri due sono molto più limitate, essendo più piccoli, il maschio ha 19 anni mentre la ragazza è 14enne.

Edoardo Donnamaria, le fan di Antonella Fiordelisi furiose con lui/ C'entra il testo della nuova canzone

I figli di Enrico Ruggeri sono sempre nei pensieri della nota penna milanese, che in svariate occasioni ha preso la parola sui suoi ragazzi, in particolare sul primogenito con il quale vanta un legame molto speciale: “Lo considero più un fratello che un figlio, spesso ha avuto momenti di saggezza maggiori dei miei. – ha raccontato Enrico Ruggeri che sui figli ha ammesso anche di aver commesso degli errori. Credo comunque di aver fatto tesoro delle mie inadempienze per migliorare con i miei figli più piccoli, il maggiore, comunque, è l’idolo dei fratelli minori!”

Rosalinda Celentano, la rivelazione sul padre Adriano: “Non lo sento da mesi”/ "Gay Pride? Anche no!"

Enrico Ruggeri figli, la confessione: “Ecco che padre sono stato”

Nel corso di una vecchia intervista concessa a L’Arena di Massimo Giletti, il cantautore ha ammesso di essere stato un padre sempre presente e attento, il classico genitore che compra lo zucchero filato al figlio e se lo coccola piuttosto che lasciarlo in disparte. Enrico Ruggeri ha poi raccontato che il figlio Pico Rama si è avvicinato al mondo della musica dopo aver assistito ai primi concerti del padre, lì è scattata la scintilla che ha portato il primogenito del cantante di Mistero e Si può dare di più direttamente nel mondo musicale.

Laura Ferrato e Andrea Mirò, chi sono ex moglie e attuale compagna di Enrico Ruggeri/ Il loro rapporto

Sempre riguardo ai suoi figli Enrico Ruggeri aveva rivelato una curiosità riguardante Pico: “E’ sempre stato un tipo particolare”.