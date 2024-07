Enzo Fernandez, cori razzisti contro i francesi/ Il Chelsea prenderà provvedimenti (17 luglio 2024)

ENZO FERNANDEZ E I CORI RAZZISTI: LA FEDERCALCIO FRANCESE ACCUSA

Enzo Fernandez e i cori razzisti contro i francesi. È scoppiata la polemica in tutto il mondo, dall’Argentina alla Francia passando per l’Inghilterra. Il giocatore del Chelsea è stato protagonista di un episodio molto controverso e negativo, registrato in diretta su Instagram dallo stesso centrocampista.

Sul pullman di ritorno dalla vittoria della Copa America con la sua Argentina, Enzo Fernandez ha intonato questo coro insieme ad altri compagni: “Giocano per la Francia, ma i loro genitori sono dell’Angola. La loro madre è del Camerun, mentre il loro padre è della Nigeria. Ma il loro passaporto dice francese”.

Non si è fatta attendere la replica del presidente della Federcalcio francese: “Di fronte alla gravità di questi commenti scioccanti, contrari ai valori dello sport e dei diritti umani, il presidente della FFF (Philippe Diallo, ndr) ha deciso di rivolgersi direttamente al suo omologo argentino e la FIFA e di sporgere denuncia legale per commenti ingiuriosi di carattere razziale e discriminatorio“.

ENZO FERNANDEZ E I CORI RAZZISTI: SPOGLIATOIO CHELSEA CONTRO DI LUI

Enzo Fernandez e i cori razzisti contro i francesi, anche al Chelsea non l’hanno presa affatto bene. Innanzitutto, i Blues hanno diramato un comunicato che attesta la presa di posizione a favore dell’incisività che la società supporta in ogni forma, trovando inaccettabili tutte le forme di comportamento discriminatorio. Il Chelsea ha aperto una procedura disciplinare interna.

Anche i compagni francesi di Enzo Fernandez al Chelsea hanno smesso di seguire il calciatore: Fofana, Disasi e Malo Gusto hanno manifestato tutto il loro dissenso. L’ex Benfica ha voluto chiedere scusa per l’accaduto, ritenendosi una persona totalmente diversa da quella vista nel video.

