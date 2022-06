Enzo Miccio celebra matrimonio Metaverso di Boateng e Valentina Fradegrada/ E i fan..

Enzo Miccio nel metaverso con Boateng e Fradegrada per il matrimonio virtuale

Enzo Miccio celebra il matrimonio virtuale di Boateng e Valentina Fradegrada. Il famoso wedding planner si “catapulta” nel metaverso per festeggiare e ufficializzare le nozze del calciatore e della fotomodella. Si tratta del primo matrimonio svolto nel Metaverso, in una location davvero unica: la luna. Kevin-Prince Boateng e Valentina Fradegrada non si sono accontentati di sposarsi anche in una realtà virtuale, infatti hanno deciso di esaudire il desiderio dei loro fan, che avrebbero voluto partecipare in massa alla celebrazione.

Enzo Miccio, il conduttore "spietato" di Pechino Express 2022/ Soffia il posto a Costantino il prossimo anno?

Boateng e Valentina Fradegrada, al loro matrimonio (nel metaverso) anche i fan

La famosa influencer, imprenditrice, DJ, e cinque volte campionessa di Wushu Kung Fu, e la sua dolce metà Boateng hanno quindi deciso di dare la possibilità ai tanti follower di prendere parte all’evento virtuale, dando loro la possibilità di accedervi tramite un esclusivo NFT. Nella location, oltre ai novelli sposi e ai loro amorevoli amici a quattro zampe, sarà presente anche Enzo Miccio, che – come detto – celebrerà le prime nozze nel metaverso. Un record non da poco per il mitico wedding planner e conduttore televisivo, che nelle scorse ore ha annunciato di essere stato coinvolto nel “progetto” con grande entusiasmo.

LEGGI ANCHE:

Pechino Express, perchè assente Costantino Della Gherardesca? C'è Enzo Miccio/ "Pensaci tu a quei rammolliti"Laurent Miralles, chi è il compagno di Enzo Miccio/ "E' una storia complicata ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA