Enzo Miccio sarà uno degli ospiti della trasmissione Rai Da Noi…A ruota libera, programma che andrà in onda domenica 27 Ottobre 2024. L’uomo racconterà come è nata e come si è sviluppata la sua carriera ed alcuni importanti episodi della sua vita. Andiamo però a conoscerlo meglio e vedere chi è realmente Enzo Miccio.

Enzo Miccio nasce in provincia di Napoli, per la precisione a San Giuseppe Vesuviano, il 5 Maggio 1971. Si trasferisce da giovane a Milano dove consegue un diploma presso l’istituto europeo di Design. Diventa pian piano un personaggio importante nel mondo della moda anche se inizialmente si occupa di servizi fotografici o giornalistici per importanti testate nazionali. Negli anni riesce a mostrare questo ruolo in un nuovo modo e diventa un’icona italiana della moda.

Pian piano Enzo diventa un conduttore tv a Real Time e Discovery lo lancia nel programma Wedding Planners con Enzo che conduce le prime stagioni insieme al socio Angelo Garini. Pian piano ha sempre più risonanza e successo, sempre in trasmissioni relative alla moda. Anche sui social l’uomo ha un discreto successo e prova a dare suggerimenti ai suoi follower.

Con il passare del tempo Enzo Miccio è sempre più presente nel mondo della televisione, lo vediamo commentare nel 2011 il matrimonio tra William e la principessa Kate mentre nel 2014 partecipa come concorrente a Ballando con le Stelle, e l’anno dopo a Notti sul ghiaccio. Ha preso parte anche a Pechino Express e negli anni diventa una presenza fissa delle trasmissioni Mediaset e Rai dove cerca di dare sempre più importanza al suo ruolo.

Enzo Miccio cresce a Boscotrecase ma fin da piccolo ha le idee chiare su cosa fare da grande. Nel 1999 comincia ad organizzare eventi di moda ma negli anni dà proprio lezioni e organizza appunto matrimoni. Si è occupato di matrimoni di personaggi vip come i matrimoni di Valeria Marini o quello di Afrojack ed Elettra Lamborghini. L’uomo ha fatto il proprio coming Out nel 2016 e successivamente ha annunciato la sua relazione con Riccardo Marenghi.

La loro storia è finita tre anni dopo e l’uomo ha cominciato una relazione con Laurent Millares, un noto chirurgo estetico francese. I due poi si sono lasciati. In una recente intervista a Vanity Fair l’uomo ha raccontato: “Per anni ho indossato una corazza, dentro avevo una fragilità che ho protetto”. Enzo ha svelato che per lui è stato fondamentale Pechino Express, trasmissione dove si è potuto mostrare realmente senza nascondersi.