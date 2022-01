ENZO MICCIO, CHI È IL FAMOSO WEDDING PLANNER/ “Matrimonio con Laurent Miralles? No!”

Ospite nella nuova puntata di Verissimo, Enzo Miccio racconta i suoi amori e la storia che oggi ha con il suo compagno Laurent. “Sono stato sempre fortunato, ho avuto delle storie importanti, non storielle, che sono durate molti anni. – ha subito chiarito il wedding planner della TV – Io faccio sempre sul serio, difficilmente mi metto a giocare, soprattutto dal punto di vista sentimentale.” Così ha aggiunto: “Il mio compagno si chiama Laurent e stiamo insieme da 5 anni e mezzo, è una storia complicata perché lui vive a Parigi e lui a Milano e ci dividiamo entrambi tra le due città. Non è facile, ci vuole tanta forza, tanto coraggio, soprattutto con delle vite complicate come le nostre. Noi stiamo cercando di farlo”. Quando però Silvia Toffanin gli chiede se voglia un giorno organizzare il suo di matrimonio, Miccio svela: “Sposarmi? No.” ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Enzo Miccio

Tra gli ospiti della puntata di oggi di “Verissimo” c’è Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d’Italia. Nato a San Giuseppe Vesuviano, la svolta per la sua carriera è arrivata con il trasferimento a Milano: lì ha infatti frequentato l’Istituto Europeo di Design, dedicandosi all’organizzazione di eventi di moda e collaborando con un prestigioso ufficio stampa milanese. Il debutto nel mondo dell’organizzazione di eventi e matrimoni è avvenuto tra il 1999 e il 2001, periodo in cui Enzo Miccio ha dato vita alla sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e matrimoni a Milano. La sua genialità, il suo estro, la sua capacità comunicativa, gli hanno consentito di sbarcare in tv nel 2005, in particolare sul canale Real Time, consentendogli di affermarsi anche agli occhi del grande pubblico, che ha potuto apprezzarne le competenze professionali, riconosciute a Miccio in tutti il mondo.

Enzo Miccio e il compagno Laurent Miralles

A lui si sono affidati molti personaggi del mondo dello spettacolo per l’organizzazione delle loro nozze. Da Valeria Marini ad Elettra Lamborghini, da Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari fino ad Imma Battaglia ed Eva Grimaldi: sono solo alcuni dei “clienti” vip di Enzo Miccio. Ma lui, il diretto interessato, si sposerà prima o poi? Della vita sentimentale di Enzo Miccio sappiamo che è legato al compagno Laurent Miralles. Chi è costui? Stiamo parlando di un dottore specializzato in interventi di medicina estetica e anti-invecchiamento attivo tra Parigi, Londra, Mosca ed Emirati Arabi Uniti. Enzo Miccio in passato ha così descritto la sua storia d’amore con Laurent: “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti. Siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Matrimonio? “Mi piacerebbe” – ha detto rivolgendosi a Miralles – “che un giorno mi facessi ‘la’ domanda e se un giorno me la farai io ti risponderò ‘sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni“.

