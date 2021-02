Enzo Miccio/ Matrimonio col compagno Laurent Miralles? “Se dovesse chiedermelo…”

Volto televisivo amatissimo, wedding planner di successo, Enzo Miccio è noto per la sua carriera importante, per il suo stile ma molto meno per la sua vita privata. Pur non amando parlare di questioni di cuore che lo riguardano, di tanto in tanto Miccio ci rende partecipi della sua vita amorosa con qualche scatto che lo ritrae assieme al compagno. Lui si chiama Laurent Miralles, è un medico estetico, come Enzo, molto impegnato col suo lavoro e ancor più riservato di Miccio. Basta spulciare, infatti, il suo profilo Instagram per scoprire che preferisce pubblicare scatti del proprio lavoro piuttosto che foto personali o, comunque, assieme al suo compagno. Ciò non vuol dire che i due non si amino o che non siano molto legati, anzi.

Enzo Miccio pronto alle nozze col compagno Laurent

In un’intervista di qualche tempo fa, proprio sul rapporto col compagno Laurent ha dichiarato: “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti. Siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione.” D’altronde, Miccio non ha negato il desiderio di convolare a nozze col suo compagno: “Mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘la’ domanda e se un giorno me la farai io ti risponderò ‘sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni”.



