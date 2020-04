Laurent Miralles, fidanzato di Enzo Miccio/ “Ci siamo lasciati e ripresi, oggi…”

Pubblicità

Laurent Miralles ha subito attirato l’attenzione dei gossip da quando è diventato il fidanzato ufficiale di Enzo Miccio. Anche se abbiamo dovuto attendere l’anno scorso prima che il misterioso francese si presentasse al pubblico italiano, durante una puntata di Vieni da me. Tutto questo però non ha impedito alla coppia di mantenere fede al loro bisogno di riservatezza, tanto che ancora adesso sono pochissime le informazioni reperibili sul conto di Laurent. Enzo Miccio invece sarà presente nella finale di Pechino Express 2020 che andrà in onda nella prima serata di Rai 2 di oggi, martedì 14 aprile. Ed è proprio a questa sua esperienza nell’adventure game che il noto wedding planner ha dedicato molti dei suoi ultimi post. Per trovare qualche traccia di Laurent invece bisogna per forza ritornare indietro nel tempo fino a diversi mesi fa: ad inizio gennaio, la coppia è volata a Marrakech per trascorrere le vacanze. Dopo aver tenuto all’oscuro anche la professione del fidanzato, un tag di Miccio ci ha permesso persino di scoprire che l’affascinante Laurent è un medico estetico specializzato in misure anti-età e che opera sia nella sua Francia sia a Londra e persino negli Emirati Arabi. In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, il dottore spiega invece ai pazienti e fan come eseguire un particolare massaggio alle orecchie per mantenerle giovani e toniche (in francese). Clicca qui per guardare il video di Laurent Miralles.

Laurent Miralles, fidanzato Enzo Miccio: la meravigliosa dedica

Nessun telespettatore potrà mai dimenticare le parole che Laurent Miralles ha dedicato qualche mese fa al fidanzato Enzo Miccio. Il wedding planner è stato chiamato infatti in studio in qualità di ospite e a sorpresa gli è stato mostrato un messaggio video del compagno: “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti. Siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘la’ domanda e, se un giorno me la farai, io ti risponderò ‘Sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni”. Per adesso il grande evento non è ancora avvenuto, ma chi può dirlo? Gli ammiratori intanto fantasticano su quanto potrebbe essere fiabesco il matrimonio fra Miccio e Laurent, soprattutto per via della nota attenzione ai dettagli dello stilista. Per adesso non ci resta che attendere ma il sasso è stato lanciato: Enzo attenderà la fine della quarantena per fare la sua mossa?

Video, il massaggio alle orecchie





