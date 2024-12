Uniti da decenni da un amore viscerale, un legame impreziosito dalla passione in comune per la danza che forse ha fatto da collante ulteriore: stiamo parlando di Carmen Russo e suo marito Enzo Paolo Turchi, tra le coppie più longeve del mondo dello spettacolo dove ancora oggi vivono da protagonisti. Proprio di recente abbiamo osservato il coreografo impegnato al Grande Fratello 2024; un’esperienza che però non è riuscito a vivere a pieno proprio le la forte nostalgia avvertita nel corso delle settimane.

“Adesso mi sento meglio, valeva la pena fare un percorso come quello fatto al Grande Fratello, il mio non è stato un ritiro ma sono uscito per malattia”. Queste le parole di Enzo Paolo Turchi – marito di Carmen Russo – in una recente intervista per il settimanale Chi in riferimento all’esperienza conclusa al Grande Fratello 2024. Entrando nel merito delle sensazioni rivelate nel corso dell’esperienza, in riferimento al rapporto con sua moglie Carmen Russo, ha spiegato: “Nella Casa non hai riferimenti e ti trovi a dire cose che nemmeno chi ti conosce sa del tutto… Sono una persona semplice, con le mie fragilità, temevo di averla messa in imbarazzo…”.