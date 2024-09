Grande Fratello 2024, Enzo Paolo Turchi in piena crisi: “Ho una figlia e sono vecchio, questo mi tortura”

Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello 2024 si è lasciato andare ad un pianto sentito pensando alla sua famiglia, alla moglie Carmen Russo e alla figlia Maria. Chiacchierando con Clarissa Burt ha spiegato di essere profondamente diviso in due parti. Una parte di se, quella artistica, è contenta e felice dell’esperienza che sta facendo mentre un’altra, quella di marito e padre sente profondamente la mancanza della sua famiglia. “Ho una figlia e sono vecchio. Questo mi tortura. Ogni minuto che io non sto con mia figlia mi sento in colpa.” ha confidato il coreografo a Clarissa Burt.

Successivamente Enzo Paolo Turchi è scoppiato a piangere al Grande Fratello 2024 pensando alla figlia Maria ed ai momenti preziosi della sua vita che si sta perdendo, sente molto la mancanza della sua famiglia tanto da essere in profonda crisi. In oltre ha anche aggiunto che avendo avuto una figlia in età matura si sente in colpa anche per questo. Per cercare di consolarlo Clarissa Burt gli ha spiegato: “Non sei vecchio, queste sono cose della vita che non possiamo controllare. Pensa al dono che hai avuto”. Ma il concorrente ha replicato: “Non c’è rimedio”.

Enzo Paolo Turchi piange pensando alla figlia Maria al Grande Fratello 2024: "Stando qui mi sento"

Dopo essersi confidato con Clarissa Burt, Enzo Paolo Turchi ha affidato le sue riflessioni anche al confessionale: “Non è che io stia tutto il giorno con lei. Però so che se dovesse avere bisogno ci sono. Stando qui, mi sento in colpa. Poi, ogni tanto mi prende un’altra storia. Quella di togliere a mia figlia momenti con me, essendo un po’ grande. Mi è difficile stare normale, però non voglio che mia figlia mi veda in questo stato e la prendano in giro.” Maria, la figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo ha 11 anni ed appassionata di sport e suona la batteria. Il coreografo riuscirà a resistere alla tentazione di abbandonare il Grande Fratello 2024 per correre da lei?