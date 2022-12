Enzo Salvi in lutto, morto il padre Antonio/ “Senza te non so se ce la farò”

Lutto per Enzo Salvi, che poche ore fa ha perso il padre Antonio, noto Tony, morto all’età di 86 anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista attraverso un post condiviso sui suoi canali social. Via Instagram, Enzo Salvi ha postato il suo straziante addio all’amato genitore, accompagnando le sue parole con una foto che li ritrae insieme, felici e sorridenti, in uno dei tanti momenti di vita quotidiana in famiglia. Classe 1936, il padre di Enzo Salvi era nato a Ostia, ricostruisce Repubblica, e da 60 anni era sposato con la madre dell’attore, Bruna.

Il messaggio di Enzo Salvi ha colpito migliaia di follower che oggi si stringono intorno al suo dolore, compresi amici e colleghi dello spettacolo che hanno voluto fargli sentire la loro vicinanza in questo drammatico momento. Secondo quanto raccontato da Enzo Salvi nel suo profilo Instagram, il papà si sarebbe spento all’improvviso. Antonio Salvi, secondo quanto emerso sulla sua biografia, ha compiuto 86 anni lo scorso 5 novembre. E sempre sui social corre il dolore di Manuel Salvi, figlio di Enzo e nipote di Tony Salvi, che su Instagram ha voluto ricordare così l’amato nonno: “Mi hai fatto diventare uomo e mi sei stato sempre vicino sia nella scuola che a calcio, stavi sempre ad aspettarmi vicino alla rete del campo a darmi i tuoi magnifici consigli e a farmi bere il tuo magnifico the caldo che preparava nonna dopo gli allenamenti per me!!!! Sei stato il più grande portiere di Ostia!!! Senza di te è difficile, ma a nonna ora ci pensiamo noi come hai fatto per una vita tu“.

Enzo Salvi in lutto: lo straziante messaggio per annunciare la morte del padre Antonio

Sono trascorse poche ore dalla morte del padre di Enzo Salvi, Antonio, ma per il comico è già una valanga di messaggi di cordoglio e vicinanza da parte di tantissimi fan, amici e colleghi. Via Instagram, Enzo Salvi ha voluto informare il suo pubblico del tragico lutto che ha colpito la sua famiglia nella giornata di ieri, domenica 11 dicembre, a poche settimane dal Natale. Il papà dell’attore è morto improvvisamente, come il figlio ha spiegato sui social, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. “Ciao papà mio, te ne sei andato all’improvviso, senza di te non so se ce la farò“. Sono le tristi parole con cui Enzo Salvi dà il suo ultimo saluto al padre, morto a 86 anni dopo una vita spesa per la famiglia e sempre al fianco dell’inseparabile moglie, Bruna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enzo Salvi (@enzo_salvi)

Tra i tanti messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno moltiplicando sulla pagina Instagram di Enzo Salvi, anche quello di Sandra Milo che ha voluto far sentire la sua vicinanza all’attore con un ricordo: “Enzo, non trovo parole adatte per esprimerti il mio dispiacere se non dicendoti che ti sono sinceramente vicina in questo momento così doloroso della tua vita. Proprio oggi ti ho visto al tg ritirare un riconoscimento mentre parlavi di Peggy ed ero così felice per te e ora apprendere questa notizia lascia spiazzati… Ti conosco e so quanto sei profondamente legato alla tua famiglia e quanto sia grande l’amore che nutri per i tuoi genitori. Un tenero abbraccio va a tua madre, a te, a tua moglie, ai tuoi figli“.

