Enzo Salvi: “un miracolo del mio pappagallo Fly”/ “Il piccolo guerriero…”

Sospiro di sollievo per Enzo Salvi che, questa mattina, ha ricevuto una bellissima sorpresa dal suo pappagallo Fly che, nei giorni scorsi, è stato preso a sassate in pieno volto da un aggressore. Dopo aver temuto per la sua vita, l’attore che è rimasto sempre accanto al suo bellissimo amico, su Facebook, ha pubblicato la foto di Fly che sta lentamente tornando alla normalità. “Amici questa notte dopo aver controllato Fly ho lasciato la porta della gabbia aperta perché Fly non si è mai mossso dalla sua posizione. Mi sono poggiato sulla poltrona vicino alla sua gabbia e mi sono addormentato. Questa mattina sono stato svegliato da questa immagine”, ha scritto Salvi pubblicando la foto di Fly appoggiato alla porta della gabbia. “Non credo ai miei occhi. Non ho parole per descrivere questo vero miracolo e lo voglio condividere con tutti voi che mi state dimostrando il vostro amore per il mio piccolo guerriero, vittima di tanta crudeltà”, concluso l’attore esultando per un altro, piccolo progresso di Fly.

ENZO SALVI FELICE PER I PROGRASSI DI FLY: I RINGRAZIAMENTI SUI SOCIAL

Sono state ore difficili per Enzo Salvi e il suo piccolo Fly. Dopo l’aggressione subita dal suo “amico”, l’attore è rimasto sempre al suo fianco affidandosi ai medici che l’hanno curato ed oggi che Fly sta meglio, Enzo Salvi ringrazia pubblicamente le persone che hanno curato il suo amico. “Ringrazio da parte del mio Fly tre persone straordinarie dal cuore d’oro. Tre grandi professionisti che non mi hanno mai lasciato un momento da solo per salvare il mio piccolo guerriero”, ha scritto sempre su Facebook Enzo Salvi che, in queste ore, ha ricevuto l’affetto, il sostegno e la solidarietà di amici e fans.





